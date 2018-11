Chi sarà il nuovo amministratore delegato di Tim?

Salvini : Chi occupa abusivamente sarà sgomberato : Roma – “C’e’ un edificio pericolante? No. C’e’ un pericolo per la sicurezza? No. Detto questo, chi occupa abusivamente verra’ sgomberato”. Cosi’ ha risposto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Radio Anch’io, in merito al possibile sgombero dell’edificio occupato da Casapound. L'articolo Salvini: chi occupa abusivamente sarà sgomberato proviene da ...

Agenzia spaziale italiana - Chi sarà il successore di Battiston? : (Foto: Nasa/Esa/Asi) Era la mattina di martedì 6 novembre quando Roberto Battiston, ormai ex numero uno dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), annunciava con un tweet che gli era appena stata comunicata la revoca dell’incarico di presidente, per decisione del titolare del Miur Marco Bussetti. Sono passati otto giorni e, mentre l’Asi resta priva di presidente e senza consiglio di amministrazione (era decaduto il 21 luglio ...

Milan - Bonaventura risChia l'operazione al ginocChio. Lo stop sarà di 5 mesi : Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro ...

Un posto al sole : FRANCESCA NOBILI sarà FLORA - ecco Chi è : A Un posto al sole, la morte di Gigi Del Colle aveva avviato tempo fa una trama incentrata sulla possibilità di Serena (Miriam Candurro) di ricevere una parte dell’eredità del padre. La ragazza si era dimostrata contraria ad intraprendere un cammino di tale genere ma Filippo (Michelangelo Tommaso) – all’epoca alle prese con i problemi economici che tutti ricordiamo – aveva invece spinto molto affinché la moglie insistesse ...

GioChi 2026 - Calgary dice no alla candidatura. Sarà sfida Milano-Cortina e Stoccolma : ... ma in realtà oltre ai problemi economici che hanno messo in crisi il progetto, ce ne sono anche diversi di natura politica fra governo federale, provincia e città nella gestione dell'evento, per cui ...

CAOS PD/ Caldarola : sarà FrancesChini a decidere Chi guiderà un partito morto - IlSussidiario.net : Al momento, secondo i sondaggi di A. Ghisleri, Zingaretti sarebbe il vincitore del congresso Pd, in uno scontro a due con Minniti.

Matteo Salvini sfida i vip in televisione : Chi gli mettono contro - sarà guerra totale : Matteo Salvini non si tira indietro. Il vicepremier sarà il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il ...

Gravina : ci sarà severa sanzione - Chi sfiora arbitri pagherà : Roma – “Parliamo di un gioco, di un campionato di amatori. Non e’ accettabile. Ci sara’ una pesante sanzione, serve una pena certa. sanzione a chi sfiora un arbitro”. Lo ha detto Gabriele Gravina, fresco presidente della Federazione italiana gioco calcio, in una conferenza stampa al Viminale, in seguito all’aggressione subita a Roma da un arbitro in una partita di Promozione. L'articolo Gravina: ci sarà severa ...

Italia - BernardesChi lascia il ritiro per un problema agli adduttori : non sarà sostituito : Brutte notizie per Roberto Mancini , il ct azzurro infatti deve fare a meno di Federico Bernardeschi . Il giocatore della Juventus ha accusato un problema agli adduttori, che lo ha costretto a ...

Honor 10 Lite sarà presentato a PeChino il 21 novembre - anche in versione Supreme : sarà presentato il prossimo 21 novembre Honor 10 Lite, un medio gamma con schermo inferiore ai 6 pollici, Android 9 e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Honor 10 Lite sarà presentato a Pechino il 21 novembre, anche in versione Supreme proviene da TuttoAndroid.

Serie A Chievo - Di Carlo sarà il nuovo tecnico : VERONA - Il Chievo corre ai ripari dopo le inattese dimissioni di Gian Piero Ventura . La società clivense, infatti, ha deciso il nome del suo nuovo allenatore: sarà Domenico Di Carlo . sarà un ...

Chievo - si Chiude con Di Carlo per la panChina : sarà lui il nuovo allenatore : Domenico Di Carlo e il Chievo, la storia può ricominciare. sarà lui il nuovo allenatore del club gialloblù, che ha dovuto fronteggiare le dimissioni a sorpresa di Gian Piero Ventura dopo il pareggio ...

Grande Fratello Vip - l'anticipazione di Signorini per la puntata del 12 novembre : Chi saranno i due eliminati : La puntata di lunedì 12 novembre del Grande Fratello Vip riserverà una bruttissima sorpresa per gli inquilini della casa. Come rivela il sito 361 magazine, che ospita il blog di Alfonso Signorini , ...

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...