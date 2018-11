Chi è Claudia Dionigi? Bella | bionda e… coatta | ecco la corteggiatrice di Lorenzo a

Cast e personaggi de L’Ispettore Coliandro 7 - con l’antieroe di Giampaolo Morelli guest star Iva ZanicChi - Serena Rossi e Claudia Gerini : Con Cast e personaggi de L'Ispettore Coliandro 7, ormai ben familiari al pubblico di Rai2, il mercoledì sera si tinge di giallo in una Bologna dall'insolita pericolosità nei film tratti dai romanzi di Carlo Lucarelli. Dopo Rocco Schiavone, grande successo di pubblico e atteso per la terza stagione, è la volta di Coliandro: da mercoledì 14 novembre Rai2 trasmette in prima serata e in prima visione la nuova stagione dedicata alle disavventure ...

Tra Chi soffre di elettrosensibilità in Italia - con Claudia Gori - e gli altri vincitori del Premio Voglino : Il fondatore di Instagram, Kevin Systrom, durante una conferenza ha parlato degli inizi di Instagram, delle ispirazioni più profonde che hanno poi dato via ad uno dei social più famosi al al mondo. ...

Claudia Vismara/ "In Rocco SChiavone 2 Caterina vive momenti difficili" : Claudia Vismara, siamo ai nastri di partenza di Rocco Schiavone 2 e l'attrice che interpreta Caterina lascia intendere che potrebbe scoppiare l'amore con il personaggio di Marco Giallini.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

La ragazzina più bella d’Italia : 14 anni - Miss Teenager 2018 è Roxana Chirita. Come Simona Ventura e Claudia Gerini : Roxana Chirita è Miss Teenager Original 2018. La kermesse di bellezza è tornata da qualche anno: il concorso si era interrotto nel 2009 a causa della morte del suo ideatore Nunzio Lusso, e ha riaperto i battenti nel 2016. Rivolto alle ragazze che hanno meno di 21 anni, il concorso si svolge annualmente dal 1964 e ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi personaggi dello spettacolo italiano. A vincere un’edizione di Miss Teenager ...

Caterina Balivo - gaffe su Claudia Gerini : sbaglia il cognome. Ecco con Chi la confonde : Caterina Balivo è da pochi giorni approdata su Rai Uno al timone di un programma pomeridiano tutto nuovo, Vieni da me, in onda dopo il TG1 delle 13.30. Sciolta e simpatica come sempre, la...

Caterina Balivo - gaffe su Claudia Gerini : sbaglia il cognome. Ecco con Chi la confonde : Caterina Balivo è da pochi giorni approdata su Rai Uno al timone di un programma pomeridiano tutto nuovo, Vieni da me , in onda dopo il TG1 delle 13.30. Sciolta e simpatica come sempre, la bella ...