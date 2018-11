Chelsea | Morata si confessa | ' Ho chiesto aiuto a uno psicologo | ero finito in un buco

Chelsea - Morata confessa : “Ho chiesto aiuto ad uno psicologo” : Chelsea-Morata- Alvaro Morata, intervenuto dal ritiro della Nazionale spagnola ai microfoni di “Abc“, ha raccontato la sua ultima stagione con la maglia del Chelsea, sottolineando alcune problematiche che lo hanno portato ad attraversare un brutto periodo ai limiti della depressione. Un brutto momento che stava per sancire il suo addio ai Blues. L’addio al Real […] L'articolo Chelsea, Morata confessa: “Ho chiesto ...

Chelsea - Morata esce allo scoperto : “ero finito in un buco nero - salvo grazie ad uno psicologo” : L’attaccante del Chelsea ha svelato di aver avuto bisogno dello psicologo lo scorso anno per uscire da un momento terribile Un momento terribile, una stagione da dimenticare che Morata ha provato a lasciarsi alle spalle. Ci è riuscito grazie all’aiuto di uno psicologo, che lo ha aiutato a superare mesi complicatissimi in cui anche la voglia di giocare era venuta meno. LaPresse/Reuters Intervenuto ai microfoni di ABC, ...

Chelsea - rivelazioni tremende di Morata : “sono stato vicino al baratro - l’infortunio mi ha ucciso” : L’attaccante del Chelsea ha parlato degli ultimi mesi della scorsa stagione, rivelando di essersi trovato vicino al baratro Momenti bui, mesi complicati messi finalmente alle spalle grazie alla propria forza di volontà. Alvaro Morata ce l’ha fatta, riuscendo a riappropriarsi della propria vita e della propria carriera, messa a repentaglio da un infortunio che lo aveva letteralmente… ucciso ...

Chelsea - Morata : 'Titolo? Quando sono arrivato eravamo a 30 punti da City e Liverpool. Drogba meglio di Morata' : Lui come Drogba? Quest'ultimo è stato uno dei migliori al mondo per 15 anni. Alvaro è molto veloce, non nei primi passi ma lo è se corre per 40 metri. E' forte, ma non come Drogba. Lui è un po' ...

Chelsea-Crystal Palace 3-1 : Morata bis - Sarri risponde a Guardiola : Lo spettacolo prosegue: il Chelsea continua a vincere e il 3-1 nel derby con il Crystal Palace permette ai Blues di agganciare al secondo posto il Liverpool. La differenza reti, + 19 contro i +16 dei ...

Chelsea-Crystal Palace 3-1 : show di Morata per l'aggancio al Liverpool : TORINO - Non fallisce il Chelsea di Maurizio Sarri, che con una bella vittoria risponde al successo dilagante del City, capolista in solitario della Premier League. Un super Morata apre la gara alla ...

Chelsea - Morata sbaglia un gol clamoroso in una pubblicità : VIDEO : Il Chelsea continua a volare e a non conoscere la parola sconfitta, se non si considera il ko in Community Shield. Maurizio Sarri, in poco tempo, è riuscito a costruire una macchina quasi perfetta, in ...

Chelsea - Morata delude in fase realizzativa : occhi di Sarri su Piatek e Icardi : Non proprio un buon momento quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, passato nel 2017 ai blues per 58 milioni di sterline, non sta vivendo un buon momento sotto l’aspetto dei gol. Sarri sembra essere ancora paziente, ma non ha intenzione di stare con le mani in mano. La soluzione? Guardarsi intorno. Ed è proprio quello […] L'articolo Chelsea, Morata delude in fase realizzativa: occhi di Sarri su Piatek e Icardi proviene ...

L’Uomo del Giorno : Alvaro Morata - esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e Chelsea : Alvaro Morata è nato a Madrid, il 23 ottobre 1992, è un calciatore spagnolo, attaccante del Chelsea e della nazionale spagnola. Attaccante talentuoso, molto dotato sul piano fisico e tecnico, è un buon Realizzatore, abile nel dribbling e nel gioco aereo. Soprannominato «El Ariete» («l’Ariete»), è stato paragonato per il suo stile di gioco al connazionale Fernando Morientes. esperienza italiana alla Juventus poi Real Madrid e ...

Chelsea - stampa e opinionisti attaccano Morata : Nonostante l’avvio convincente del suo Chelsea, Sarri è alle prese con una bella gatta da pelare: Alvaro Morata. Lo spagnolo, votato all’unanimità come peggiore in campo contro lo United, non riesce a offrire un rendimento appena sufficiente in Premier League. Secondo stampa e opinionisti britannici, il Chelsea potrebbe ambire al titolo se solo avesse un altro centravanti. L’ex Milan Gullit, a beIN Sports, ha proposto una ...

Sun : 'Ecco la lista del Chelsea per sostituire Morata a gennaio' : ROMA - Maurizio Sarri è pronto a fiondarsi sul mercato nel mese di gennaio. Secondo quanto riporta il 'Sun', l'allenatore italiano sta sfogliando la margherita delle opzioni per trovare un punto di ...

Chelsea - Morata : 'Il denaro a volte porta solo problemi e i social mostrano una falsa felicità' : La scorsa stagione non è stata molto semplice per Alvaro Morata, protagonista di una prima annata non troppo positiva al Chelsea ed escluso dalla Spagna per i Mondiali di Russia. In una lunga ...

Chelsea - Morata : “Se Hazard vuole il Real c’è poco da fare” : Parole che preoccupano l’ambiente del Chelsea quelle di Alvaro Morata. L’attaccante dei blues, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del “Sun”, ha parlato di mercato e del suo compagno di squadra Eden Hazard. “Hazard è un grandissimo calciatore – le parole dello spagnolo riportare dal Sun -, uno che può essere impiegato in qualsiasi posizione. Se però ha […] L'articolo Chelsea, Morata: ...

Europa League : Morata lancia il Chelsea - il Siviglia cade col Krasnodar : Il Chelsea festeggia il gol di Alvaro Morata. Afp La seconda giornata della fase a gironi di Europa League si chiude con la vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri, 1-0 agli ungheresi del Vidi, e la ...