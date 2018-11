Cento anni fa nasceva a Varsavia il sovranismo identitario : Con un telegramma datato Varsavia, il 16 novembre 1918 un oscuro generale appena uscito di prigione si rivolgeva alla pari ai grandi vincitori della Prima Guerra Mondiale. “Notifico l’esistenza dello Stato Indipendente della Polonia”, informava gentilmente Jozef Pilsudski i suoi destinatari: i francesi, gli inglesi e anche l’americano Woodrow Wilson. Pilsudski era appena uscito dalla Fortezza di Magdeburgo: ce lo aveva ...

Giovanni Piranesi - l’oscuro artista del SetteCento che con le sue vedute di Roma ispirò Escher : La sua fama è legata soprattutto alle vedute di Roma e alle sue inquietanti rappresentazioni della città eterna: Giovanni Piranesi fu il primo ad immaginare il moderno concetto di “carcere”, inteso come labirinto mentale dal quale sembra impossibile uscire, che tanto influenzò artisti del calibro di Huxley ed Escher. Ma chi era davvero questo oscuro e misterioso personaggio?Continua a leggere

Johannesburg Art Gallery e Genova unite per Nelson Mandela a Cento anni dalla nascita : Una mostra frutto del gemellaggio tra la città sudafricana di Johannesburg e Genova, unite per festeggiare il centenario della nascita di Nelson Mandela. Dal 17 novembre il Palazzo Ducale di Genova ospita l'esposizione delle opere della Johannesburg Art Gallery. Da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon.Continua a leggere

Milano e il cinema : racconto di Cento anni di storia cinematografica in città : Apre oggi al pubblico “Milano e il cinema”, la mostra che indaga il rapporto tra il capoluogo lombardo e lo

«Ora come cinqueCento anni fa il diverso fa paura» : Avevano una visione del mondo che andava contro le idee dell'epoca. Hanno cercato di difendersi, ciascuno a modo suo. Giordano Bruno ha addirittura rifiutato l'abiura. Il diverso ha sempre fatto ...

4 novembre - dopo Cento anni non abbiamo ancora imparato la lezione : Oggi a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, la data più importante del secolo, se volessimo essere onesti, la scelta migliore sarebbe tacere e ascoltare le nostre coscienze davanti all’immane tragedia. Infatti, gli avvenimenti che si sono succeduti a partire dalla fine di quel tragico conflitto a oggi sono, dolorosamente, la dimostrazione, che da quella carneficina abbiamo imparato ben poco. Anziché correggere gli errori e ...

Grande Guerra : Cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio (2) : (AdnKronos) - Nel documento, alla cui firma sono state invitate le Università venete, l’ANCI, i Comuni capoluogo di Provincia e la Conferenza Episcopale Triveneto, e che sarà inviato agli Stati che hanno combattuto nella prima Guerra mondiale, si “dichiara solennemente il Veneto ‘Terra di Pace’, per

Grande Guerra : Cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 3 novembre, alle ore 12:30, a Villa Giusti, in località Mandria di Padova, dove esattamente cento anni fa venne firmato l’armistizio che pose fine alla prima Guerra mondiale, verrà sottoscritto un documento che dichiara il Veneto “Terra di Pace”, ai se

Repubblica ceca : analisi - debito pubblico può raggiungere 230 per Cento del Pil nei prossimi 50 anni : Praga, 30 ott 16:05 - , Agenzia Nova, - Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito... , Rep,

Cento anni dalla fine della Grande Guerra; conferenze - incontri e spettacoli : Le celebrazioni si apriranno giovedì 1 novembre alle 17 nella e x Caffetteria di Palazzo Ducale, con la presentazione del libro 1917. Donne in marcia contro la guerra di Marco Perno, Alessia Cecconi, ...

Giustenice - incontro pubblico dal titolo "Da Caporetto a Vittorio Veneto... Cento anni dopo" : Lunedì 29 ottobre Giustenice farà un tuffo nella storia. Si intitola infatti "Da Caporetto a Vittorio Veneto …. cento anni dopo" la manifestazione voluta ed organizzata dal Comune e dal Centro Storico ...

Emissioni CO2 - negli ultimi dieci anni in Italia sono calate del 22 per Cento : Più che un obiettivo, in tema di contenimento delle Emissioni di CO2, la Commissione Europea ha lanciato una vera e propria sfida per il raggiungimento di quota 95 g/km entro il 2021. L’Italia pare stia andando già in una buona direzione, discreta pure rispetto agli altri paesi europei. Secondo il rapporto dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e la congiunta elaborazione dei dati dell’Osservatorio ...

Il ritorno del Titanic Centodieci anni dopo. Stessa nave e stessa rotta - ma più scialuppe - : A suo parere il nuovo Titanic, con le sue crociere attorno al mondo, sarà un icona in grado di 'ispirare e incantare la gente, attirando attorno a sè attenzione e mistero in ogni porto che visiterà'. ...

Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6 - 5 per Cento - il livello più basso dagli anni della crisi : Nel terzo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, il livello più basso di crescita dal picco della crisi economica toccato all’inizio del 2009. La crescita è stata inferiore alle aspettative degli economisti dello The post Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6,5 per cento, il livello più basso dagli anni della crisi appeared first on Il Post.