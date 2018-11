C' è una bomba all' aeroporto di Brindisi | ma era uno scherzo | addetta check-in

Google Pixel 3 XL è una bomba nelle foto in notturna. Merito del software : Se vi capita spesso di scattare foto in notturna con lo smartphone, date un’occhiata alle immagini di questa pagina e stupitevi. Le abbiamo fatte con il Pixel 3 XL, lo smartphone di Google che ieri ha ricevuto un aggiornamento software per migliorare, appunto, gli scatti in notturna. Non serve un esperto di fotografia per capire che il risultato è molto buono. Cosa ha migliorato le foto? Un algoritmo, cioè un programma. Attivando la ...

Vado Ligure - Consiglio comunale straordinario sulla difficile situazione di Bombardier : La delicata situazione della Bombardier sbarca in Consiglio comunale a Vado Ligure. Il gruppo consiliare di maggioranza "Lavoriamo con i vadesi" ha presentato un ordine del giorno sul tema dell'...

Antonio Di Pietro - la bomba a Libero : una vergognosa verità su 'molti' magistrati' italiani : Antonio Di Pietro detto Tonino, ex pm, ex ministro, ex uomo del destino, cedute le armi della politica politicata, ha trovato la sua strada ideale tra Cicerone e Cincinnato. Per metà settimana fa svolazzare la toga come avvocato tra Milano e la Bergamasca; nell' altra metà s' impanca sul trattore di famiglia, contadino dentro, passando dalla cura dell' Ulivo di Prodi a quella degli ulivi di Curno, in Molise.--Ora irrompe, col fiatone, nella sede ...

Vaccini - Ricciardi (ISS) : il morbillo in Italia una “bomba microbiologica fuori controllo” : “Come volevasi dimostrare la situazione del morbillo non è assolutamente sotto controllo. Una situazione allarmante. Si è creata in Italia dal 1999, da quando il Parlamento ha abrogato l’obbligo di iscrizione a scuola con il certificato di vaccinazione, una vera e propria bomba microbiologica. Voi pensate che i bambini che non si sono vaccinati nel 1999 oggi hanno 18-19 anni e sono decine di migliaia; vivono e si muovono e il ...

Giulia Bongiorno sulla crisi di governo : 'C'è solo una via per evitare la bomba atomica' : sulla prescrizione è tregua armata tra Lega e M5s . La follia grillina, per ora, è stata disinnescata con un compromesso: lo stop è previsto dal 2020, slittamento che ha fatto insorgere gli ...

Emily Ratajkowski - una 'bomba' sexy : super tifosa di LeBron! LE FOTO : Ma Emily è una grande appassionata di sport, pure di calcio: 'indecisa' tra la Roma e la Juventus...

L'Eredità - gira una voce inquietante su Flavio Insinna : la Dago-bomba che lo fa tremare : Flavio Insinna ogni giorno si gioca un testa a testa con Gerry Scotti . Il primo con l' Eredità , il secondo con Caduta Libera . Nonostante il conduttore presenti anche quest'anno l'evento benefico in ...

una fibbia a forma di bomba a mano ha causato l’evacuazione delle principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid : Mercoledì mattina la polizia spagnola ha evacuato le principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid dopo che la fibbia di una cintura a forma di bomba era stata scambiata per una vera bomba durante un controllo dei bagagli. L’allarme, poi

Grande Fratello Vip - Jane Alexander 'uscirà prima'. Hanno scoperto una cosa : una bomba su Mediaset : Abbandono programmato al Grande Fratello Vip ? In rete sorge il sospetto su Jane Alexander . Un utente, infatti, ha pubblicato su Twitter le locandine dello spettacolo teatrale che vedrà l'attrice ...

Esercito - Umbria : disinnescata una bomba d’aereo Usa - 10mila evacuati : Gli artificieri dell’Esercito hanno disinnescato una bomba d’aereo americana da 250 libbre, ovvero 115 kg, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nei pressi della stazione di Cesi, una frazione limitrofa al comune di Terni. Le operazioni, si legge in una nota, si sono svolte in concomitanza con la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, quasi a voler simboleggiare il forte impegno ...

Bombardiere russo sorvola una nave americana : Un Bombardiere russo Tu-142 ha sorvolato la USS Mount Whitney, nave ammiraglia della Sesta flotta americana, al largo della Norvegia, mentre sono in corso le esercitazioni Trident Juncture 18 della ...

Tensione in Norvegia : bombardiere russo sorvola una nave da guerra americana : Continuano le "punzecchiature" di Mosca, che da qualche anno, come succedeva in piena guerra fredda, fa compiere ai suoi caccia veloci incursioni al limite delle zone d'influenza dei Paesi dell'Alleanza atlantica

Bomba d'acqua a Palermo : 9 morti in una villetta a Casteldaccia : Tragedia per il maltempo alle porte di Palermo colpita da una Bomba d'acqua. Nove persone , tra cui due bambini, sono morte a Casteldaccia , comune di 11 mila abitanti che fa parte dell'area ...

Norvegia - bombardiere russo sorvola una nave americana durante le esercitazioni Nato : Un bombardiere strategico russo ha sorvolato davanti alle coste della Norvegia la nave ammiraglia della Sesta flotta Usa e della flotta Nato impegnata in una maxi esercitazione. Alcune foto scattate ...