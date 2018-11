CD Projekt RED ammette che Thronebreaker | The Witcher Tales non sta mantenendo le

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annuncia una "partnership a lungo termine" con lo studio responsabile del PvP di Dying Light : CD Projekt Red ha annunciato una "partnership a lungo termine" con un nuovo studio canadese chiamato Digital Scapes, composto da sviluppatori di studi famosi, come BioWare, Relic e Radical.La partnership a lungo termine inizierà con Cyberpunk 2077. "Lo studio partner canadese collaborerà strettamente con CD Projekt Red per la creazione e l'ottimizzazione di soluzioni tecnologiche da utilizzare nello sviluppo di Cyberpunk 2077", si afferma nel ...

Cyberpunk 2077 : ecco come CD Projekt RED offrirà un'esperienza di "Cinematic Storytelling" : Se c'è una cosa che i giocatori si aspettano da Cyberpunk 2077, è una storia profonda e matura, dopotutto con la trilogia dello Strigo lo studio polacco si è fatto un certo nome in quanto eccellenti narratori e scenografi dotati di una certa maturità nelle tematiche, mai banali e stereotipate.In che modo CD Projekt RED esprimerà il suo talento narrativo è ancora da vedere, per il momento il lead cinematic animator dello studio, Maciej Pietras, ...

CD Projekt RED : il processo di ottimizzazione di Cyberpunk 2077 è partito fin dall'inizio : Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è stato un enigma fino a poco tempo fa. Sebbene lo sviluppatore abbia ospitato una sessione a porte chiuse per la sua demo di gameplay all'E3 2018, questa è stata poi resa pubblica. La risposta è stata molto positiva, ma CD Projekt RED è fermamente convinta che la demo non rappresenta la versione finale del gioco.Inoltre, come segnala Gamingbolt, sono stati sollevati dubbi sull'ottimizzazione della demo, ...

Braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED utilizzerà un nuovo sistema di animazioni e spingerà il motore grafico : I giocatori sono rimasti a bocca aperta dopo aver assistito alla splendida demo gameplay di Cyberpunk 2077. L'hype per il gioco è riuscito a raggiungere nuove vette e non sorprende quindi che la rivista EDGE abbia scelto di presentare Cyberpunk 2077 sulla copertina del mese di novembre 2018.Nell'articolo, il produttore di CD Projekt RED, Richard Borzymowski, ha prima spiegato che il successo di The Witcher 3 - ben più grande delle precedenti due ...