agi

: #UltimOra caso #Magherini, assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati di omicidio colposo del 40enne ex calci… - SkyTG24 : #UltimOra caso #Magherini, assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati di omicidio colposo del 40enne ex calci… - effea1 : RT @repubblica: Cassazione, sul caso #Magherini assolti i tre carabinieri - AlessWrite : Cassazione, sul caso Magherini assolti i tre carabinieri! LO SCHIFO TOTALE?? @redazioneiene #magherini #Cucchi… -

(Di giovedì 15 novembre 2018)in"perché il fatto non costituisce reato" i treaccusati della morte di Riccardo Magherini, l'ex calciatore 40enne deceduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 a Firenze, durante un fermo in Borgo San Frediano. Laha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata in appello nei confronti dei tre militari. La decisione della quarta sezione penale dellaè arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio: annullata la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 19 ottobre 2017, che, confermando il verdetto di primo grado, aveva condannato a 8 mesi di reclusione il carabiniere Vincenzo Corni e a 7 mesi ciascuno altri due militari dell'Arma, Stefano Castellano e Agostino Della Porta. Il sostituto pg dellaFelicetta Marinelli, ...