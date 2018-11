Caso Magherini | assolti in Cassazione i tre carabinieri accusati inizialmente di omicidio

Caso Magherini - assolti i 3 carabinieri : 20.47 La quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini,avvenuta nel 2014 a Firenze.Il collegio ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato" Magherini,ex calciatore,morì per strada durante un controllo dei carabinieri.Al momento del decesso era in stato confusionale forse dovuto a un mix di alcol e farmaci. Il ...