Caso Khashoggi | Riad pronta a giustiziare il n 2 dell' Intelligence

"Operazione compiuta - dillo al capo". L'audio sul Caso Khashoggi proverebbe il coinvolgimento del principe saudita Mbs : Poco dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi il 2 ottobre scorso un membro del team saudita inviato nel consolato di Riad a Istanbul telefonò a un suo superiore dicendogli di "dire al tuo capo" che la missione è stata portata a termine. Lo riporta il New York Times citando tre persone a conoscenza di una registrazione dell'assassinio di Khashoggi ottenuta dall'intelligence turca.Secondo il Nyt si ritiene - non ci sono prove ...

Turchia-Usa : Casa Bianca - Erdogan e Trump hanno discusso del Caso Khashoggi a Parigi : Sabato sera, leader e capi di governo di tutto il mondo, oltre a capi di organizzazioni internazionali, si sono riuniti per una cena nel Museo d'Orsay a Parigi prima della fine delle commemorazioni ...

Dire no a Gedda per il Caso-Khashoggi : Nadal e Djokovic hanno perso l’occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Chissà come si metterà ora Amnesty International con la Lega Italiana Giuoco Calcio che ha fissato il 16 gennaio 2019 a Gedda la finale della Supercoppa italiana fra Juventus e Milan. Chissà se farà appello al dio calcio per difendere le libertà fondamentali della persona umana, dopo l’uccisione dello scrittore saudita Jamal Khashoggi che era appena entrato nell’ambasciata araba a Istanbul il 2 ...

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un Caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

Dire no a Gedda per il Caso-Khashoggi : Nadal e Djokovic hanno perso l'occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Peraltro, se lo sport debba trascendere o meno la politica e le ragioni sociali e umanitarie è un quesito che, da sempre, non trova risposte. E si ravviva di sempre nuovi argomenti. Nel caso ...

La rivoluzione di MbS si scontra col Caso Khashoggi : O ancora, l'enorme pressione turca, che si gioca nella dominazione del mondo sunnita e sul concetto di divisioni piuttosto diverse tra l'Islam politico della Fratellanza musulmana , collegata a ...

Gli impatti del “Caso Khashoggi” sulla scalata saudita all’elite del calcio mondiale : Sono passati cento giorni da quando lo scorso 15 giugno, in Arabia saudita-Russia, Mohammed Bin Salman seguì la sfida in compagnia di Putin e Infantino. L'articolo Gli impatti del “Caso Khashoggi” sulla scalata saudita all’elite del calcio mondiale è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un Caso : Per la cronaca, nel luglio 1983, il successivo rivale di McEnroe, l'uomo venuto dall'ex Cortina di Ferro dell'Est Europa, il cecoslovacco Ivan Lendl - che poi è diventato cittadino Usa - accettò l'...

Caso Khashoggi - per i turchi corpo smembrato - messo in cinque valigie e sciolto nell'acido : Ucciso, probabilmente strangolato, smembrato e, infine, messo in alcune valigie. Secondo il quotidiano filogovernativo turco, Sabah, sarebbe stata questa la sorte dei resti di Jamal Khashoggi, sparito all'interno del consolato saudita il 2 ottobre, a Istanbul, in circostanze ancora non chiarite. Per il giornale turco, ripreso da Al Jazeera, non ci sarebbero dubbi: il cadavere dell'uomo sarebbe stato riposto in cinque bagagli diversi. ...

Caso Khashoggi - Erdogan processa il Principe : Ora l'attacco è diretto. E avviene dalle colonne del Washington Post. Il Sultano contro il Principe. Senza più allusioni, o chiamate in causa indirette. In un editoriale sul WP, Recep Tayyp Erdogan lancia precise accuse sul Caso Khashoggi. "L'ordine è arrivato dal più alto livello del governo saudita". Il presidente turco sottolinea di essere convinto che il re saudita Salman, padre del Principe Mohammed, non è ...

Caso Khashoggi - l'Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Mentre le indagini sulla morte di Khashoggi sono in corso, si riparla di Hacking Team, la società italiana specializzata in software di sicurezza