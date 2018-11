Caserta | militare della guardia di finanza entra in cartoleria e uccide moglie e cognata

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Un maresciallodito armato di pistola nelladove c’erano lae lae ha iniziato a sparare alle due donne. Poi, con la stessa arma, si è suicidato. Il duplice omicidio è avvenuto questo pomeriggio in unadi via Roma a Vairano Patenora, in provincia di. A sparare Marcello De Prata, 52 anni, deceduto in ospedale. Le vittime – lainsegnante, Antonella Laurenza, e sua sorella Rosanna – sono invece morte sul colpo. Secondo quanto accertato dai carabinieri, ilto nel negozio, di proprietà, e ha ucciso quest’ultima e la sorella; il finanziere ha fatto fuoco anche verso i suoceri, che sono rimasti feriti ma le loro condizioni non sono gravi. Ha quindi rivolto l’arma verso di sé: ferito gravemente, è morto durante il trasporto in ospedale. Alla basestrage ci sarebbero ...