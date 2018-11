Casa smart - lifestyle e creatività ad Artigiano in Fiera : Milano, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Prodotti unici e originali, opere autentiche e di qualità provenienti da oltre cento Paesi: dal 1° al 9 dicembre, a Fieramilano (Rho-Pero), torna Artigiano in Fiera. La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico per nove giorni, dalle 10 alle

C’è un sistema smart che permette di monitare i pesci dell’acquario di Casa : La tecnologia ci permette ormai da anni di poter monitorare i nostri animali domestici anche quando siamo al lavoro, in viaggio o comunque lontano da casa, ma oltre a cani e gatti, d’ora in poi sarà possibile tenere sotto controllo anche i propri pesci dell’acquario casalingo. La novità è firmata Felix smart, un team di ingegneri, sviluppatori, ricercatori e imprenditori con sede a Vancouver, che ha creato il primo dispositivo per il ...

Nella Casa smart di LG il frigo chiama da solo il servizio clienti : Mentre parte la riproduzione della canzone coreana più famosa del mondo, fra le risate dei nostri accompagnatori, ci spostiamo in un'altra stanza. Per provare le funzioni degli altri elettrodomestici ...

Imprese : Xplace - smart working? Sì ma a patto di non lavorare da Casa : Ancona, 10 ott. (Labitalia) - smart working sì, a patto di non lavorare da casa. Questa la scelta [...]

Offerte lampo della domenica con batterie - supporti - monitor - accessori smart per SSD - per la Casa e i viaggi - : ...99 In offerta a 21,24 Euro Anker Soundcore Auricolari Sportivi Spirit, Cuffie, con Bluetooth senza fili, Autonomia Batteria fino a 8 ore, tecnologia SweatGuard IPX7, Vestibilità sicura per lo Sport e ...

Amazon ha presentato 14 nuovi dispositivi Echo - per rendere la Casa smart a un costo accessibile : L’assistente vocale di Amazon, Alexa, arriverà in Italia durante il mese di ottobre, ma il negozio online più grande del mondo ha presentato ben 14 nuovi dispositivi che lo supportano e che permetteranno di rendere le proprie case più intelligenti e connesse, con costi accessibili a tutti. Ce n’è davvero per tutti i gusti, a partire dagli altoparlanti, passando per TV Box, elettrodomestici e addirittura accessori per l’auto. Al momento si ...

Dal forno alla luce - Casa sempre più smart con Alexa di Amazon : Milano, askanews, - Un comando vocale e la luce si accende. Dalla cucina all'auto Amazon sta provando a fare di Alexa un assistente vocale da usare in tutti gli aspetti della vita delle persone. L'...

Un Cronotermostato che regola il riscaldamento di Casa attraverso lo smartphone : Grazie al nuovo Cronotermostato WIFI Touchscreen è possibile impostare le fasce orarie per l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento; e decidere a distanza quando attivare il dispositivo per tornare a casa e trovare la temperatura ottimale. Il 19 Giugno 2018 è stata pubblicata all’interno della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 30 Maggio 2018/844. Questa interviene modificando indicazioni relative alla prestazione ed ...

Secondo Xiaomi uno smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della Casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Secondo Xiaomi uno smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della Casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...