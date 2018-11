: Giornalista cacciato dalla Casa Bianca, la Cnn fa causa a #Trump - SkyTG24 : Giornalista cacciato dalla Casa Bianca, la Cnn fa causa a #Trump - Linkiesta : Conte ha schierato il nostro Paese al fianco degli #USA e dichiaratamente contro #Germania e #Francia, tramutandoci… - masechi : ????Trump punta al voto del 2020. Camera ai Democratici, Senato ai Repubblicani (che aumentano il vantaggio). Il Pres… -

Mira,braccio destro del consigliere per la sicurezza nazionale dellaJohn Bolton, è stata rimossa dal suo incarico, proprio come voleva la first ladyTrump con la quale si è scontrata. La portavoce della,Sanders ha annunciato la sua rimozione precisando che la"continuerà a sostenere il presidente con un nuovo ruolo nell'amministrazione". L'altro ieri Stephanie Grisham,portavoce diaveva affermato:"non merita più l'onore di servire la".(Di giovedì 15 novembre 2018)