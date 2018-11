Carpisa Black Friday 2018 | quali offerte aspettarsi su borse | trolley e portafogli?

correttainformazione

(Di giovedì 15 novembre 2018) Uno dei marchi italiani che applica diversi sconti durante ilnasce nel 2001 e dopo pochi anni, diventa leader nel settore valige,ed accessori simili.si distingue dai suoi avversari per essere un’azienda giovane, che s’interessa ai gusti del pubblico, vendendo comunque prodotti dità ed alla moda. Ad oggi conta oltre 650 punti vendita in tutta Italia e nel mondo. CosadalIl loro target sono prevalentemente le donne dai 20 a 45 anni, attente alle nuove tendenze, anche se, negli ultimi tempi,ha provveduto a lanciare linee maschili sempre più trendy, così da rendersi un marchio versatile ed adatto ad ogni esigenza. I prodottisi distinguono dagli altri, per essere realizzati su design italiano, per avere una grande varietà di scelta e per avere un ottimo rapportotà/prezzo. ...