Carlo Verdone polemico con la Raggi | “Adesso cominci a lavorare e faccia qualcosa di

Carlo Verdone : 'Sarei stato un sindaco estremamente antipatico' : ... il grande attore, regista e comico italiano Carlo Verdone si è raccontato in una lunga intervista, aprendosi dal punto di vista personale e parlando anche di politica ed attualità. Carlo Verdone, ...

Carlo Verdone parla di sesso e attacca la Raggi. Ecco cos'ha detto in tv : Carlo Verdone, ospite di Piero Chiambretti a "#CR4, La Repubblica delle donne", ha raccontato aneddoti sulla vita privata, sul suo cinema e sul sesso: "Il comico non deve essere tromb**te". Poi ...

Carlo Verdone : "Ho un po' trascurato la crescita dei miei figli. Rifarmi una famiglia dopo la separazione? Non ci sarei riuscito" : Carlo Verdone, attore e regista infaticabile, sulla cresta dell'onda da circa 40 anni. Impegnato nella preparazione di una nuova pellicola, l'artista romano si è raccontato a Vanity Fair, iniziando dai futuri progetti. A chi gli chiede se, dopo la lunghissima carriera, sia stanco di fare il protagonista, Verdone risponde:No, però sento che è giusto risparmiare le forze e conservarle per dirigere gli altri. Non sono nemmeno ...

L'appello di Carlo Verdone per andate a votare al referendum su Atac : Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente

"Scherma senza limiti" - Palazzo Altemps apre le porte agli studenti disabili. Ad accoglierli - anche Carlo Verdone : Cento studenti dell’Istituto Agrario Emilio Sereni, che partecipano ai corsi di scherma per allievi disabili tenuti a scuola dall’Accademia Musumeci Greco nell’ambito del progetto Scherma senza Limiti, sono stati portati in visita a Palazzo Altemps. Guide specializzate hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta di capolavori della scultura antica. Al termine della visita, a sottolineare come arte e sport debbano essere alla ...

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - Carlo Verdone dà consigli su come baciare una ragazza : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:00:00 GMT)

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - Carlo Verdone collezionista : "ho più di 22mila vinili" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Portobello - la prima puntata in diretta : Carlo Verdone : [live_placement] Portobello, anticipazioni e ospiti prima puntata del 27 ottobre 2018 Antonella Clerici debutta alla guida di Portobello questa sera, sabato 27 ottobre 2018, in quello che si preannuncia il reboot più atteso delle ultime stagioni tv. Dopo il remake di Rischiatutto, ora è il momento di una nuova edizione del programma cult di Enzo Tortora, che conteneva al suo interno tutti i geni della tv contemporanea, da Chi l'ha visto? ...

Carlo Verdone/ Video - l'attore romano pronto per il suo nuovo film e una serie tv (Portobello) : Carlo Verdone ospite a Portobello racconterà i suoi prossimi progetti: si passa dal suo nuovo film a un possibile esordio in una serie televisiva ancora non si sa in che ruolo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Portobello - prima puntata/ Ospiti e diretta : conduce Antonella Clerici - Carlo Verdone e Arisa nel mercatino : Portobello, anticipazioni e Ospiti prima puntata: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:43:00 GMT)

Al via 'Portobello' di Antonella Clerici : ospiti Carlo Verdone e Arisa. Le anticipazioni : Il mercatino più famoso della tv torna da sabato 27 ottobre in prima serata su Rai1. Nel cast anche Carlotta Mantovan

Compagni di scuola : 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone - l'omaggio affettuoso del regista al cast Video : 'Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film ...

Carlo Verdone si dà alle serie tv : "Almeno una la dovrò fare" : 26 film all'attivo, alcuni dei quali diventati dei veri e propri classici del cinema italiano, ed ancora nessuna incursione nella serialità televisiva. Per Carlo Verdone, però, le cose potrebbero cambiare: ospite de I Lunatici su Radio 2, il regista ed attore si è lasciato andare ad un'ammissione che potrebbe essere un annuncio fatto sottovoce.Parlando a proposito de suo prossimo film (l'ultimo "Benedetta follia", è di quest'anno), ...

Carlo Verdone sta con Mourinho : 'Ho visto il suo Manchester United - mi piace moltissimo' : ROMA - Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici', condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del ...