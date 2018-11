Carceri | Bonafede | dobbiamo fare sapere cosa accade all' interno

Carceri : detenuti al lavoro per pubblica utilità - Bonafede a firma protocollo Palermo : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - Alla presenza del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato firmato, presso il carcere Ucciardone di Palermo, il protocollo d’intesa “Mi riscatto per Palermo”. L’accordo, promosso dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, co