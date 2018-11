Canale 5 | programmazione 17 11 | Una Vita e Il Segreto cancellati | anticipazioni Beautiful

Blastingnews

: Gli appuntamenti religiosi di #Tv2000 (canale 28) 8.30 Santa Messa 11.55 Angelus da Lourdes 15.00 Coroncina 18.… - TV2000it : Gli appuntamenti religiosi di #Tv2000 (canale 28) 8.30 Santa Messa 11.55 Angelus da Lourdes 15.00 Coroncina 18.… - dituttounpop : #StaseraInTV L'allieva su Rai1, la #NationLeague su Canale 5 e #CinquantaSfumatureDiRosso su #PremiumCinema. Tutta… - TV2000it : Gli appuntamenti religiosi di #Tv2000 (canale 28) 8.30 Santa Messa 11.55 Angelus da Lourdes 15.00 Coroncina 18.… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) L'avvento di Amici è da sempre portatore di brutte notizie per i telespettatori delle soap e telenovelas in onda nel palinsesto pomeridiano di5., Unae Ilrischiano infatti di essere sospese o di subire variazioni di orario per lasciare spazio allo storico talent show targato Maria De Filippi. Sabato 17 novembre, Amici tornerà a fare capolino nella rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:10: cosa accadrà in tale circostanza alle storie d'amore che negli ultimi mesi avevano trovato posto anche il sabato? Amici di Maria De Filippi prenderà il loro posto? Scopriamo di seguito tutte le variazioni dellapre-festiva di5, destinata a tenere banco fino alla primavera del 2019 con la sola interruzione della pausa natalizia. Unae Ildi sabato Sabato 17 novembre andrà in onda la prima puntata di Amici dedicata ...