Campi Flegrei | nuova allerta ' Il supervulcano si sta ricaricando'

Campi Flegrei : ecco il processo che potrebbe rendere possibile una nuova eruzione della caldera : Ipotizzare l’evoluzione magmatica dei Campi Flegrei attraverso un nuovo modello sul lunghissimo termine – ovvero su decine di migliaia di anni – è il risultato di Long-term magmatic evolution reveals the beginning of a new caldera cycle at Campi Flegrei, il lavoro a firma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), La Sapienza Università di Roma, Politecnico federale di Zurigo (ETH) e Università di Cardiff e ...

Campi Flegrei e il Vesuvio riprendono lentamente a svegliarsi : (foto: G. Brad Lewis/Getty Images) In pensione da circa 500 anni, i Campi Flegrei attorno al Vesuvio potrebbero star lentamente riprendendo servizio. Il serbatoio di magma silente al di sotto di questi vulcani, infatti, sembrerebbe entrare in una nuova fase di crescita, che a sua volta potrebbe portare a nuove eruzioni, però su scale di tempo geologiche: ciò vuol dire che non c’è alcun pericolo immediato o nel futuro prossimo per gli 1,5 ...

Campi Flegrei : “Eruzione più vicina del previsto”. Cosa sta succedendo là sotto : Un’autentica bomba minaccia di esplodere nel cuore della Campania: sono i Campi Flegrei nei pressi di Pozzuoli che, secondo molti, sarebbero sul punto di eruttare. Sulla rivista di settore Nature Communications è stato pubblicato uno studio che allerta su un innalzamento del rischio eruzione: “La Caldera dei Campi Flegrei è più vicina all’eruzione di quanto si pensi”, scrivono i ricercatori dell’University College di ...

Maltempo - Parco Archeologico dei Campi Flegrei : stop alle visite a Castello di Baia e agli Scavi di Cuma : La direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha reso noto che “a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel corso della settimana: – il giorno 3 novembre non sarà possibile visitare gli Scavi di Cuma per garantire le attività di ripristino delle regolari condizioni di fruibilità, accesso e sicurezza; – si rende necessario provvedere con urgenza alla verifica di alcune parti del Castello di Baia ...

Campi Flegrei - Zeus in Trono torna dopo 26 anni al Castello di Baia : Al Museo Archeologico dei Campi Flegrei il 27 ottobre si celebra il felice rientro nella casa di origine della scultura Zeus in Trono nella mostra "Il visibile, l'invisibile e il mare". L'opera che è un'iconografia del dio greco risalente al I secolo a.C. dopo essere riemersa dal golfo flegreo ha avuto una vita davvero turbolenta.Continua a leggere

TERREMOTO POZZUOLI M 2.0 - PAURA A NAPOLI E Campi FLEGREI/ Ingv - ultime notizie : sindaco - "niente pericoli" : TERREMOTO POZZUOLI, scosse CAMPI FLEGREI: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di NAPOLI torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Sequenza di scosse ai Campi Flegrei : una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli. : Una Sequenza di scosse sismiche di lieve entità si è verificata nelle ultime ore nell'area dei Campi Flegrei, nel napoletano. Nove le scosse di terremoto registrate dai sismografi...

Vesuvio e Campi Flegrei - l'esperta di vulcani : "Prima un terremoto profondo - poi...". Come esploderà tutto : Un team di 96 persone per seguire ogni minima attività del Vesuvio, la bomba a orologeria italiana. A capo della squadra c'è Francesca Bianco, 58 anni, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano e tra i massimi esperti internazionali di vulcanologia. Lavora in uno dei luoghi più pericolosi del pianeta,

Terremoto - oggi trema il Sud Italia : si intensifica lo sciame sismico di Palmi - scosse anche sul Vesuvio - ai Campi Flegrei e sull’Etna : 1/20 ...

Napoli : scoperta tomba del II secolo a.C. nel parco archeologico dei Campi Flegrei : Nel parco archeologico dei Campi Flegrei, i ricercatori Priscilla Munzi, ricercatrice del Centre Jean Bérard, e Jean-Pierre Brun, professore del Collège de France, hanno rinvenuto una tomba dipinta datata al II secolo a.C., eccezionalmente conservata e immortalante la scena di un banchetto. Da diversi anni gli archeologi francesi conducono le loro ricerche nella zona situata immediatamente al di fuori di una delle porte principali delle ...

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

Giornate Europee del Patrimonio in Campania : da Pompei ai Campi Flegrei tutti gli appuntamenti : Il 22 e il 23 Settembre sono le Giornate Europee del Patrimonio. Tra i diversi eventi, il Parco Archeologico di Pompei aprirà in orari straordinari e mostrando alcune domus chiuse al pubblico. Sarà possibile visitare il Parco dei Campi Flegrei e i cantieri didattici di Cuma accompagnati da studenti e archeologi esperti del Centre Jean Bernard.Continua a leggere