: Cambiano preghiere Padre nostro, Gloria - NotizieIN : Cambiano preghiere Padre nostro, Gloria - Cyber_Feed : • Cyber News • #Cambiano preghiere Padre nostro, Gloria - TelevideoRai101 : Cambiano preghiere Padre nostro, Gloria -

Cambia la preghiera del. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza,ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del. La nuova frase sarà "non abbandonarci alla tentazione" invece che "non ci indurre in tentazione") e dell'inizio del '' (pace in terra agli uomini amati dal Signore" invece che "agli uomini di buona volontà)".Così la Cei nell'assemblea generale dei vescovi.Il cambiamento era auspicato dal Papa.(Di giovedì 15 novembre 2018)