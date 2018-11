Cambiano Padre Nostro e Gloria

Cambiano preghiere Padre nostro - Gloria : 15.28 Cambia la preghiera del Padre nostro. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza,ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro. La nuova frase sarà "non abbandonarci alla tentazione" invece che "non ci indurre in tentazione") e dell'inizio del 'Gloria' (pace in terra agli uomini amati dal Signore" invece che "agli uomini di buona ...