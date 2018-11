Cambia il Padre Nostro D’ora in poi si dirà «non abbandonarci alla tentazione» Ecco come

Cambia la preghiera del Padre Nostro - Sky TG24 - : La Cei approva la modifica del versetto finale, incoraggiata anche dal Papa. Dio "non induce in tentazione", aveva detto. Per l'entrata in vigore serve il via libera della Santa Sede. Nuova versione ...

Cambiano preghiere Padre nostro - Gloria : 15.28 Cambia la preghiera del Padre nostro. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza,ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro. La nuova frase sarà "non abbandonarci alla tentazione" invece che "non ci indurre in tentazione") e dell'inizio del 'Gloria' (pace in terra agli uomini amati dal Signore" invece che "agli uomini di buona ...

Il "Padre Nostro" e il "Gloria" Cambiano versione. La decisione della Cei : Cambia la preghiera del Padre Nostro. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre Nostro" ('non abbandonarci alla tentazione') e dell'inizio del Gloria ('pace in terra agli uomini amati dal Signorè)". Lo comunica la Cei.

