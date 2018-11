Calciomercato | Real Madrid pronto all' assalto | Neymar e Mbappé nel mirino

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...

Calciomercato Real Madrid : uno dei senatori potrebbe partire a fine stagione : È stato uno dei pilastri del Real Madrid di Zidane e della Nazionale spagnola negli anni scorsi; adesso, però, Dani Carvajal non sta attraversando sicuramente il momento più felice della sua lucente carriera. Nel tribolato inizio di stagione dei blancos, il terzino spagnolo è stato spesso scavalcato da Odriozola, giovane voluto da Julen Lopetegui. Anche dopo l’esonero del’ex ct, il traghettatore Solari pare voler puntare ...

Calciomercato Real Madrid - si cerca un terzino sinistro : Marcelo verso la cessione? : Il Real Madrid quest’anno sta incontrando numerose difficoltà dopo tre stagioni condite da altrettante Champions League. Oltre alla gestione tecnica non impeccabile, tant’è che si è deciso di esonerare Lopetegui, molti big che hanno fatto le fortune recenti della squadra non stanno rendendo al meglio. Uno di questi è Marcelo, peraltro infortunatosi nel Clasico per la seconda volta in stagione a causa di un problema muscolare, ...

Calciomercato Milan - Suso nel mirino del Real Madrid : Le ultime prestazioni positive di Suso hanno fatto tornare di moda il nome del giocatore spagnolo in sede di Calciomercato. L’esterno classe 1993 ha molti estimatori, soprattutto in Spagna. Tra questi, il club maggiormente interessato sembra essere il Real Madrid. Dopo le critiche ricevute per i recenti risultati negativi, il presidente dei Blancos, Florentino Perez, vorrebbe costruire una corazzata, dando preferenza a giocatori ...

Il Calciomercato oggi – Juventus-Real Madrid - ecco lo scambio! : La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge a quella non entusiasmante contro il Genoa che ha portato al primo pareggio in campionato ma questa volta Cristiano Ronaldo ha deciso di salire in cattedra siglando un secondo gol davvero di alto livello. Può essere la stagione giusta per provare a vincere la Champions League, la Juventus sembra proprio la ...

Calciomercato Juventus - si profila un clamoroso scambio con il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge a quella non entusiasmante contro il Genoa che ha portato al primo pareggio in campionato ma questa volta Cristiano Ronaldo ha deciso di salire in cattedra siglando un secondo gol davvero di alto livello. Può essere la stagione giusta per provare a vincere la Champions League, ...

Calciomercato Juventus - Agnelli fa la spesa in casa Real Madrid : si profila un clamoroso scambio con i blancos : Il club bianconero vorrebbe a tutti i costi Marcelo, sul piatto il presidente Agnelli è pronto a mettere il cartellino di Alex Sandro Gli affari tra la Juventus e il Real Madrid potrebbero non essere finiti e, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, se ne potrebbe profilare una altrettanto clamorosa. AFP/LaPresse Il club bianconero infatti pensa a Marcelo, è lui il giocatore individuato da Agnelli per compiere l’ennesimo salto di ...

Calciomercato - il Real Madrid libera Marcelo per la Juventus : Secondo quanto riporta la stampa spagnola ci sarebbero importanti sviluppi nella trattativa che potrebbe portare il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva Júnior, noto semplicemente come Marcelo. Secondo El Confidencia, infatti, il Real Madrid, in vista del possibile addio del terzino, starebbe sondando il mercato. Nel mirino c’è Junior Firbo, esterno classe ’96 del Betis, […] L'articolo Calciomercato, il Real ...

Calciomercato Real Madrid - Cadena Ser lancia la bomba : un top player in attacco e un big in panchina : Il Real Madrid sembra essere entrato in una crisi senza fine: oltre a quella di risultati, con la sconfitta casalinga contro il Levante punto più basso di una stagione molto al di sotto delle aspettative, si è aggiunta quella interna allo spogliatoio. Il nervosismo è alle stelle e Sergio Ramos in allenamento ha scagliato due pallonate verso il giovane Reguilon, reo di un’entrata decisa. Intanto Cadena Ser ha lanciato una vera e ...

Calciomercato - Neymar verso il Real Madrid : Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, riprendendo un corsivo del Mundo Deportivo, Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain e si sarebbe offerto al Barcellona. A poco più di 12 mesi dal suo viaggio dalla Catalogna a Parigi il brasiliano progetta il percorso inverso. Alla base della decisione del fantasista, la delusione per la […] L'articolo Calciomercato, Neymar verso il Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Calciomercato Real Madrid - obiettivo Sterling per i blancos : Florentino Perez pronto ad offrire 100 milioni : Il presidente del Real Madrid ha messo nel mirino Sterling, secondo i tabloid britannici il City dovrebbe ricevere un’offerta di cento milioni Cento milioni di euro, sarebbe questa secondo i tabloid inglesi l’offerta del Real Madrid per Sterling, esterno offensivo di proprietà del Manchester City. Florentino Perez avrebbe individuato nel giocatore inglese il profilo giusto per rinforzare la propria squadra, protagonista di un ...

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

Il Calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Calciomercato Real Madrid - pronta l’offensiva per un calciatore della Premier League : Il Real Madrid continua a pensare a come migliorare la propria squadra. L’attenzione sarebbe rivolta a un calciatore della Premier League, il jolly offensivo del Chelsea Eden Hazard. Il classe ’91 ha dichiarato a più riprese come il suo sogno sin da bambino fosse quello di vestire la maglia dei Blancos, ma ha altresì affermato di non voler lasciare il Chelsea nel prossimo gennaio. Don Balon, intanto, ha svelato come il Real potrebbe ...