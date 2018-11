Calciomercato | dichiarazioni forti di De Jong sul Milan | “C’è confusione e non ci andrei

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. Si tratta di Inter e , che non godono della stessa considerazione agli occhi di De: “Ho avuto modo di veder giocare l’Inter e mi piace davvero, si vede che sono una buona squadra“, le parole sui nerazzurri; “Ilsta vivendo una fase di transizione, un momento un po’ confuso. Non giocano molto bene, in questo momento non vestirei la maglia rossonera“, quelle sui rossoneri. Ma sul calciatore non ci ...