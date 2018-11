Calcio | Italia-Inghilterra Under21 1-2 | una doppietta di Solanke condanna gli Azzurrini

Dall’assenza degli Azzurri ai Mondiali alla gestione dei giovani talenti : “Vivaio Italia” - il docufilm sui retroscena del Calcio all’italiana : talenti italiani relegati in panchina, il docufilm che racconta i retroscena del ”Vivaio Italia” selezionato dalla call ”games” di Infinity Lo sport come motore del cambiamento. Questo il fil rouge che accomuna i tre progetti selezionati nell’ambito della call “Games”, lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tra i progetti premiati ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo. È sempre più la Nazionale dei giovani. Da Donnarumma a Barella - il nuovo corso che avanza : Luci a San Siro. Il 17 novembre si sta avvicinando e l’Italia di Roberto Mancini si sta preparando al meglio per esibirsi alla “Scala del Calcio” e non deludere il tanto pubblico che ci sarà sugli spalti. Un match particolare quello valido per il quinto turno del gruppo 3 della Nations League 2019. Molto più dei tre punti in palio e molto di più della difficile ma non impossibile qualificazione alla Final Four in gioco. Sì ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo. E’ sempre più la Nazionale dei giovani. Da Donnarumma a Barella - il nuovo corso che avanza : Luci a San Siro. Il 17 novembre si sta avvicinando e l’Italia di Roberto Mancini si sta preparando al meglio per esibirsi alla “Scala del Calcio” e non deludere il tanto pubblico che ci sarà sugli spalti. Un match particolare quello valido per il quinto turno del gruppo 3 della Nations League 2019. Molto più dei tre punti in palio e molto di più della difficile ma non impossibile qualificazione alla Final Four in gioco. Sì ...

Probabili formazioni Italia-Portogallo - Nations League Calcio 2019 : Roberto Mancini pensa ad Immobile al centro del tridente offensivo : Sabato 17 novembre alle 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri devono battere i lusitani per poter sognare la qualificazione alla Final Four, che arriverà poi in caso di un risultato favorevole nella successiva sfida tra Portogallo e Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni per la qualificazione). Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Italia-Inghilterra Under21 Calcio - le probabili formazioni : azzurri col tridente offensivo : Oggi giovedì 15 novembre (ore 18.30) l’Italia Under 21 affronterà l’Inghilterra in un’amichevole di lusso allo Stadio Mazza di Ferrara. Si tratta di un test importante per la formazione guidata da Gigi Di Biagio che si sta preparando in vista degli Europei del prossimo anno, in programma proprio nel nostro Paese. La compagine di casa deve dare segnali importanti e sarà chiamata a una prestazione convincente contro i pari età ...

Italia-Inghilterra Under21 - amichevole Calcio : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 15 novembre si gioca Italia-Inghilterra, amichevole tra Nazionali Under 21. Incontro di lusso per gli azzurri che sfideranno i pari età inglesi in un test davvero molto importante verso gli Europei del prossimo anno che si giocheranno proprio nel nostro Paese. I ragazzi di Gigi Di Biagio scenderanno in campo motivati e decisi a ottenere un risultato importanti ma soprattutto vorranno dare indicazioni importanti sotto il profilo del ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni. Obbligatorio battere il Portogallo : Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di Calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si tornerà in campo a poco più di un anno di distanza dal tragico giorno che segnò la nostra mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta bisognerà dunque scacciare lo spettro della Svezia e andare a caccia di un risultato di assoluto prestigio per potersi rilanciare e iniziare a vedere la luce ...

Il Calcio italiano si gioca la partita dell'innovazione : premiato dall'Uefa per l'Ai : È sempre più fondamentale, come avvenuto in occasione dell'hackathon di Trento, intrecciare il mondo del calcio con quello della scienza e della tecnologia, oltre che con i temi della passione ...

Calcio - Italia-Inghilterra Under 21 : Gigi Di Biagio “Avversario di livello - non sarà mai un’amichevole” : La Nazionale Under 21 affronterà domani a Ferrara l’Inghilterra in amichevole. Un test molto importante e di grande prestigio per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, che sfidano una squadra che si presenta agli Europei del prossimo anno da imbattuta nel suo girone di qualificazione. Il CT azzurro ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, dell’Inghilterra: “Siamo contenti di incontrare una squadra come la nazionale ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo - partita di San Siro affidata all’arbitro Danny Makkelie : Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più negative della storia ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo affidata a Danny Makkelie : Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più negative della storia ...

Gestione San Siro - Gravina : “Accordo Inter-Milan? Infrastrutture cruciali per sviluppo Calcio italiano” : L’accordo tra Milan e Inter per la Gestione dello stadio San Siro è importante. Ne è convinto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che a margine del terzo “Forum Sport & Business” organizzato da Il Sole 24 Ore, ha detto: “Credo che ogni forma di collaborazione sia il modo migliore per poter crescere in questo settore. Oggi siamo tutti impegnati in questa rivoluzione e l’aspetto delle Infrastrutture ...

Calcio - Nations League 2019 : i precedenti tra Italia e Portogallo. Azzurri in vantaggio : Italia e Portogallo sono pronte a scendere in campo per giocarsi la prima posizione nel Gruppo 3 della Nations League 2019. La sfida di sabato sera alle ore 20.45 a San Siro, sarà la numero 27 della storia tra le due compagini. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri, per uno dei migliori bilanci in assoluto contro un’altra nazionale. L’Italia, infatti, ha vinto in ben 18 occasioni contro i lusitani, i pareggi sono stati ...

Italia-Portogallo Calcio - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Chance per Immobile in attacco? : Sabato 17 novembre alle ore 20.45 l’Italia di Roberto Mancini calcherà il campo del Giuseppe Meazza di Milano per affrontare nell’ultimo incontro del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2019 il Portogallo, in vetta al girone a punteggio pieno. Gli Azzurri, dopo aver ottenuto il successo in Polonia e allontanato i fantasmi della retrocessione in Lega B, vogliono giocarsi le proprie carte e cercare di conquistare il primato del ...