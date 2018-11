Calcio | Bolt fissa la deadline ' Entro fine novembre decido se continuare o no'

Bolt : “Deciderò presto se continuare o smettere col Calcio” : continuare a inseguire il sogno di diventare calciatore a 32 anni, o lasciar perdere e cambiare obiettivo? Questa la domanda che per adesso Usain Bolt rivolge a se stesso. L’ex sprinter giamaicano non è riuscito a trovare un accordo con gli australiani del Central Coast Mariners, il club dove si è allenato per mesi, ma non ha definitivamente messo da parte l’idea di fare il calciatore: “Decido entro fine novembre, ho ...

Usain Bolt saluta il Calcio (per ora) : pochi i 95mila euro offerti dai Mariners in Australia : Usain Bolt e calcio, questo matrimonio non s’ha da fare. Il Fulmine, che sogna una carriera da professionista nella nuova disciplina dopo aver abbandonato l’atletica leggera, ha rifiutato l’offerta di 95mila euro all’anno che gli era stata avanzata dai Central Coast Mariners, società che milita nella Serie A Australiana. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo su 100 e 200 metri ha rinunciato perché la cifra è troppo ...

L'ex corridore e campione olimpico Usain Bolt ha lasciato la squadra di calcio australiana con cui si era allenato per due mesi – i Central Coast Mariners – perché non è riuscito a trovare un accordo sul contratto che gli avrebbe

Usain Bolt rifiuta l’offerta di giocare a Calcio a Malta. Il giamaicano resta in Australia in prova : Usain Bolt non giocherà a Malta e continuerà a giocare in Australia, in prova con i Central Coast Mariners. E’ questa la notizia che arriva quest’oggi sul destino da calciatore dell’ex fenomeno dell’atletica leggera sui 100 e 200 metri piani. Il giamaicano ha rifiutato la proposta di un contratto biennale ricevuta da Malta, per l’esattezza dall’FC Valletta, la formazione più titolata del campionato maltese. Ad ...

Usain Bolt - offerta per giocare a Calcio in Europa! Si fa avanti il Valletta FC a Malta : Usain Bolt giocherà a calcio in Europa? Un’offerta è ufficialmente arrivata al Fulmine anche se non si tratta di un top team: a contattare il pluri Campione del Mondo e Campione Olimpico di 100 e 200 metri è stato il Valletta FC, società di Malta da poco acquistata dal Sanban Group di Abu Dhabi. Dunque niente Milan per l’ormai ex atleta ma una possibile operazione di marketing per questa piccola società che però avrebbe i liquidi ...

Calciomercato Milan – Clamoroso! Puma spinge per Bolt : i dettagli dell’operazione : Usai Bolt obiettivo di mercato del Milan? Il velocista giamaicano ha da poco intrapreso la carriera da calciatore in Australia, ma lo sponsor Puma spinge per il trasferimento Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere in anticipo. Messe da parte le voci riguardanti l’interessamento per Zlatan Ibrahimovic, al Milan è stato accostato un altro grande nome dello sport ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel Calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...