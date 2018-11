Caccia | Pd | in Lombardia Lega vuole aprirla alla volpe

Caccia in Lombardia : 100 denunciati per bracconaggio - sequestrati 56 fucili : L'operazione Pettirosso dei carabinieri forestali ha portato anche alla scoperta di 1300 trappole illegali

Lombardia : Rolfi - da sabato Caccia al cinghiale in provincia di Brescia : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Comincerà sabato prossimo, 27 ottobre, la cacciala cinghiale in provincia di Brescia. "Dopo qualche intoppo di carattere burocratico, non generato dalla Regione ma risolto dalla Regione, sabato inizia finalmente la caccia al cinghiale in provincia di Brescia. Si tratta

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna il tris - che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a Caccia del colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima ...

Giro di Lombardia 2018 : Gianni Moscon a Caccia della prima Classica Monumento della carriera : Sabato al Giro di Lombardia, Gianni Moscon cercherà di conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il 24enne trentino dopo il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione è pronto a fare il definitivo salto di qualità ed entrare nell’albo doro della Classica delle Foglie Morte. Un’impresa possibile, visto lo speciale momento che sta vivendo Moscon in questo finale di stagione. Dopo la squalifica per i fatti del Tour de France, il ...

Caccia : Zanoni (Pd) - la Lombardia boccia quella in deroga : venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “Berlato e la lobby estremista dei Cacciatori veneti speravano di trovare sponda nella Lombardia, ma hanno subìto una bella batosta. Una batosta di civiltà”. Così Andrea Zanoni, Partito Democratico, commenta la doppia bocciatura del Consiglio regionale della Lombardia d

Animali - stop a Caccia in deroga e richiami vivi in Lombardia : “È una vittoria di tutti” : “Con 44 voti a favore e 38 contrari la Regione Lombardia ha approvato la pregiudiziale di costituzionalità sulla legge sui richiami vivi. C’era il rischio concreto di incorrere in una procedura di infrazione europea e di entrare in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. È una grande vittoria di tutti gli Animalisti per gli uomini e per gli Animali, dalla parte delle vittime umane e Animali. Il Consiglio regionale della ...

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge (4) : (AdnKronos) - Per il consigliere segretario Giovanni Malanchini "la Lega unita e compatta porta in aula una questione nella quale crede e rispetta la parola data. Qualcuno, al contrario, per l’ennesima volta tradisce i cittadini nascondendosi dietro al voto segreto. Quella di oggi è la vittoria di P

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge (3) : (AdnKronos) - Il relatore Massardi nel suo intervento in aula ha espresso “profondo dispiacimento nel constatare che su questi progetti di legge in materia venatoria è mancata oggi piena condivisione in maggioranza e anche nel suo stesso gruppo, e che purtroppo la bocciatura dei due provvedimenti no

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Non sono stati discussi né votati i due provvedimenti sulla Caccia oggi all’ordine del giorno del Consiglio regionale della Lombardia. I due progetti di legge sono decaduti in quanto in due distinte votazioni sono state approvate le questioni pregiudiziali presentate su

Lombardia - la Lega divisa viene sconfitta sulla Caccia : Il fronte ambientalista canta vittoria. Stoppati due progetti di legge presentati da Carroccio e Fdi

Caccia : Rolfi - Lombardia favorevole ad attività venatoria : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - "Al di la' di ciò che ha deciso il Consiglio regionale, che e' sovrano, risulta chiaro come il problema principale relativo alla limitazione all'attività venatoria sia l'atteggiamento ideologico e politicizzato di Ispra. Intendo non far cadere lo stimolo del Consiglio e

Caccia - WWF : il Consiglio Regionale della Lombardia boccia “due provvedimenti terribili” - “ha vinto la legalità ambientale” : “Qualche minuto fa il Consiglio Regionale della Lombardia, con una maggioranza decisa e schiacciante, ha bocciato i due progetti di legge che autorizzavano la Caccia in deroga a fringuelli e peppole, e la cattura dei richiami vivi: due provvedimenti terribili – spiega in una nota il WWF Italia – frutto dell’estremismo venatorio, che condannavano più di 350.000 piccoli uccelli alla morte, e 20.000 a una vita di stenti dentro ...

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su Caccia (2) : (AdnKronos) - L’altro progetto di legge si propone di consentire ai cacciatori durante la stagione venatoria l’utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli Uffici Territoriali Regionali, provenienti da impianti autorizzati e utilizzabili per la sola caccia da appostamento. Complessivamente

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su Caccia : Milano, 28 set. (AdnKronos) - La seduta del Consiglio regionale della Lombardia di martedì prossimo, convocata dal presidente Alessandro Fermi, sarà dedicata ai provvedimenti sulla caccia. Due i progetti di legge all’ordine del giorno, dei quali è relatore Floriano Massardi (Lega). Il primo intende