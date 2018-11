Bufala 229 missionari cristiani condannati a morte | solita catena Facebook Judith Carmona

optimaitalia

: Bufala 229 missionari cristiani condannati a morte: solita catena Facebook #JudithCarmona - OptiMagazine : Bufala 229 missionari cristiani condannati a morte: solita catena Facebook #JudithCarmona -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ci mancava ladei 229sotto forma di, che sarebbero statidagli islamici afghani nella giornata di domani pomeriggio (di chissà quale imprecisato giorno, visto che il messaggio ritorna prepotente a più riprese, senza fornire alcun dettaglio a riguardo). La comunicazione porta la firma di, uno di Chihuahua che si troverebbe in Africa, e che inviterebbe tutti i fedeli alla preghiera. Ovviamente lo scopo del messaggio è quello di saltare di profilo in profilo, per germinare e diffondersi.Non è la prima volta che sentiamo parlare delladei 229dagli islamici afghani: la stessa fake-news era circolata sulo scorso aprile, e prima ancora, anche se in lingua spagnola e con qualche piccola variante nel testo, nell'ottobre e nell'aprile 2017. Il ...