Brusciano in lutto per la dipartita di Domenico Esposito | i suoi concittadini lo ricordano

(Di giovedì 15 novembre 2018)(Città metropolitana di Napoli) -nel mondo della politica locale per l'improvvisadi. Da tutti gli amici conosciuto con il diminutivo di 'Mimmo', è stato attivamente e socialmente protagonista della scena politica del comune vesuviano a partire dalla seconda metà del secolo scorso e fino ai primi anni del 2000.è stato eletto a più riprese come membro del consiglio comunale di, comune per il quale ha svolto anche la carica di assessore e candidato a sindaco in diverse consultazioni elettorali. Il ricordo del sociologo Il sociologo Antonio Castaldo, presidente dello I.E.S.U.S. (Istituto Europeo delle Scienze Umane e Sociali) e suo grande amico, lo ricorda come un uomo molto cordiale e sempre disponibile con tutti, un amministratore locale onesto, un deciso pioniere degli ideali e dei valori della socialdemocrazia, di cui fu ...