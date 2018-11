Brusca frenata in metro Milano - 14 feriti : Alcune persone sono rimaste contuse o ferite a causa di una Brusca frenata di un convoglio della metropolitana avvenuta stamani a Milano. In tutto ci sarebbero 14 feriti: nessuno, dalle prime ...

Atm : Brusca frenata metro Milano per presenza intruso in galleria : Milano, 15 nov. , askanews, - "Da una prima ricostruzione la frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell'intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché ...

Milano - Brusca frenata in metropolitana : 14 feriti. 'C'era un intruso in galleria' : Paura in metro a Milano: 14 persone sono rimaste ferite dopo la brusca frenata di un treno, probabilmente causata da un intruso in galleria. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È ...

Paura in metro a Milano - Brusca frenata di un convoglio : 13 persone in ospedale : brusca frenata della metro linea 1 a Milano , alle 8.06 alla fermata Uruguay. Attimi di Paura tra i passeggeri: tredici sono sono stati portati in ospedale, soccorsi anche due bambini. Atm si è ...

“Intruso sulla linea” : Brusca frenata sulla linea rossa della metro di Milano - 14 in ospedale : È stata l’incursione di un intruso in galleria, lontano dalla stazione di Uruguay, a causare indirettamente la brusca frenata che questa mattina, a Milano, ha provocato 14 feriti. Secondo quanto precisato da Atm, infatti, a scopo precauzionale è stata tolta corrente alla linea 1, e quando dopo 10 minuti - bloccato l’uomo a Loreto - è stata ridata ...

Milano : Atm - a lavoro per accertare cause frenata Brusca in metro : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Atm prova a ricostruire quanto accaduto stamattina in metropolitana: prima un tentato suicidio, poi una brusca frenata di un convoglio della metro della linea 1, all’altezza della stazione di Uruguay, che ha provocato diversi feriti lievi, tra cui due bambini. "Da una p

Milano. Metro Brusca frenata alla stazione Uruguay : paura e 5 feriti : Giovedì mattina con disagi in Metro a Milano. La circolazione è stata temporaneamente bloccata per un piccolo inconveniente. E’ stato

Milano : frenata Brusca in metro - 13 in ospedale - soccorsi 2 bimbi : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - "Sono 13 le persone trasportate in ospedale" a Milano: "un codice giallo", gli altri hanno solo lievi contusioni. E' il bilancio dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, rispetto alla brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezz

Metropolitana Milano - Brusca frenata a fermata Uruguay : feriti lievi | : Un codice giallo e contusi alla fermata Uruguay, su un convoglio che proveniva da Bonola ed era diretto verso il centro città. La circolazione riprende gradualmente su tutta la linea

Metro Milano - diversi feriti per frenata Brusca convoglio : Un incidente che ha provocato diversi feriti è accaduto stamattina 15 novembre alla Metropolitana di Milano. Un convoglio della linea rossa, che viaggiava alla massima velocità, ha effettuato una ...

Brusca frenata in metro a Milano : feriti : Milano, 15 nov., AdnKronos, - Una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una Brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 ...

Brusca frenata in metro a Milano : feriti : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una Brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata Uruguay - a Milano. E' accaduto intorno alle 8. Il più grave è un 58enn

Milano : frenata Brusca in metro - alcuni feriti tra cui bambini : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata Uruguay - a Milano. E' accaduto intorno alle 8. Il più grave è un 58enn

Brusca frenata in metro a Milano : feriti : Una decina di persone, tra cui alcuni bambini , sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una Brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata ...