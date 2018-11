: Brexit:proteste e dimissioni in governo - TelevideoRai101 : Brexit:proteste e dimissioni in governo -

Il ministro britannico per la, Dominic Raab,si è dimesso. Lo annuncia su Twitter."Mi dimetto perché non posso in coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con l'Ue" ha twittato allegando le. Prima di lui aveva lasciato anche il sottosegretario per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara."I britannici meritano di meglio",la bozza lascerà il Regno Unito "a mezzo guado" a tempo indeterminato e non garantisce che il Nord Irlanda non abbia alla fine relazioni con l'Ue più profonde rispetto al resto del Paese.(Di giovedì 15 novembre 2018)