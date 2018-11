Brexit | via 4 ministri Conservatori verso un voto di sfiducia

Scossa Brexit - via 4 ministri. Due deputati dei Tories chiedono la sfiducia a May Live : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà: contro di lei pronta la richiesta di voto di sfiducia. Crolla la sterlina

Brexit - via quattro ministri. Conservatori verso richiesta voto di sfiducia : Scontro nel governo britannico dopo l'intesa sulla Brexit. Dopo le dimissioni di quattro ministri, il deputato conservatore Jacob Rees-Mogg, capofila dei Brexiteers più radicali, ha...

Scossa Brexit - via 4 ministri Conservatori pronti a chiedere un voto di sfiducia su May Live| Cosa c’è nell’accordo : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà, crolla la sterlina.

Brexit - nel governo May dimissioni a raffica : via il ministro Raab e quello per l'Irlanda del Nord : Pioggia di dimissioni dopo il via libera del governo May all'accordo con l'Unione Europea sulla Brexit. Il primo a dimettersi è stato Shailesh Lakhman Vara, il segretario di stato del...

Dimissioni a raffica nel governo May : via il ministro per la Brexit e quello per l'Irlanda del Nord : Pioggia di Dimissioni dopo il via libera del governo May all'accordo con l'Unione Europea sulla Brexit. Il primo a dimettersi è stato Shailesh Lakhman Vara, il segretario di stato del governo May per ...

Via libera del governo UK all'accordo sulla Brexit : Ma la decisione collettiva del Gabinetto è stata che il governo dovesse approvare la bozza e lo schema di dichiarazione politica". Così la premier Theresa May ha annunciato un accordo del governo ...

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...

La Brexit senza accordo metterà a rischio i collegamenti ferroviari con l'Europa - : L'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo sulle condizioni potrebbe interrompere il collegamento ferroviario con l'Europa. Lo afferma il governo britannico nelle raccomandazioni a cittadini e ...

Brexit - Lagarde : Londra viaggia su una strada piena di insidie : Confrontando i possibili scenari successivi alla Brexit con le performance raggiungibili nel mercato unico, tutti gli esiti avranno costi per l'economia britannica e, in misura minore, anche per l'Ue"...

