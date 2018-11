: Borse europee: apertura in zona positiva. Influisce positivamente la possibile distensione dei rapporti #Cina -… - GloriaGrigolon : Borse europee: apertura in zona positiva. Influisce positivamente la possibile distensione dei rapporti #Cina -… - laramps : RT @antoguerrera: ++ #Brexit, arrivano le prime dimissioni di un ministro dopo il drammatico vertice di governo di ieri sera. Lascia Vara,… - euronewsit : Brexit, Tusk: 'Il 25 novembre vertice straordinario Ue' -

Unsull'accordo per laè convocato per il 25 novembre. Lo annuncia il presidente del consiglio europeo Donald Tusk in una conferenza stampa congiunta col capo negoziatore dell'unione Michel Barnier. Barnier ha ribadito che l'accordo è giusto ed equilibrato,assicura i confini con l'Irlanda e getta le basi per un'ambiziosa relazione futura.Ma abbiamo ancora una lunga strada davanti e un lavoro intenso da fare, e non c'è tempo da perdere".E ha sottolineato:"Il Regno Unito resterà amico, partner, alleato".(Di giovedì 15 novembre 2018)