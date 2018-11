Brexit | Theresa May tira dritto | L' intesa rispetta il popolo

I guai di Theresa May per la Brexit e il decreto Genova. Di cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

Brexit - terremoto su Theresa May Governo - si dimettono in cinque : Due figure chiave lasciano il Governo May. E' scontro totale sull'accordo per la Brexit, che potrebbe essere affondato in Parlamento. Se ciò avvenisse ci sarebbero solo due alternative Segui su affaritaliani.it

Il compromesso sulla Brexit mette in crisi Theresa May : Nei fatti, il Regno Unito sarà tenuto a rispettare le regole europee, e per i sostenitori della Brexit dura si tratta di un tradimento. Leggi

Il governo di Theresa May perde pezzi - dopo il sì alla Brexit lasciano in quattro. Esulta Farage : governo May a pezzi sulla Brexit. dopo il sì collegiale di ieri, si dimettono tre ministri in dissenso dalla premier. Lascia in particolare il ministro per la Brexit Raab, affermando di non poter sostenere l’accordo. Con lui anche la responsabile del Lavoro McVey. Se ne va per protesta anche il ministro per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara, deplo...

Theresa May : “Sì del governo britannico all’accordo con l’UE sulla Brexit” : Theresa May, premier britannica, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'Unione Europea sulla Brexit. L'accordo dovrà essere votato dal Parlamento, poi diventerà operativo.Continua a leggere

L'accordo sulla Brexit e la terza vita di Theresa May : Le giornate importanti della politica inglese le riconosci accendendo la tv: non c’è nemmeno bisogno dell’audio, bastano le telecamere fisse su “the door”, la porta d’ingresso di Downing Street. Arrivano i ministri, salutano, entrano, i commentatori cercano di interpretare il loro umore, ogni tanto

I ministri discutono con Theresa May la bozza sulla Brexit - molti volti cupi : Proteste in piazza e volti cupi nel governo. Nell'ufficio di Theresa May si discute la bozza di "accordo tecnico" sulla Brexit, raggiunta ieri dai negoziatori. Mentre la seduta del governo si prolunga un centinaio di manifestanti pro-Brexit chiede di non optare per un'intesa di compromesso con Bruxelles, ma di scegliere una rottura netta con l'Unione europea. La premier "svende il nostro Paese, saremo uno Stato vassallo dell'Ue", ha dichiarato ...

Brexit - un documento Ue mette in difficoltà l'esecutivo di Theresa May : Un promemoria . O meglio, un documento pronto a mettere in difficoltà il Primo Ministro britannico, Theresa May , sul tema più delicato. Quello della Brexit . Sarebbe in circolazione, a Bruxelles, ...

Brexit - governo e parlamento divisi. L'ora della verità per Theresa May : C'è poi un gruppetto di conservatori europeisti a cui non piace l'accordo per l'opposto motivo, ufficilamente vorrebbe un più stretto legame con l'Ue per non danneggiare l'economia ma come tutti i ...

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.