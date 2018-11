Brexit | sterlina pesante 1 | 2866 dollari dopo ok governo a intesa

Mercati - sterlina in rimonta dopo stesura bozza su Brexit : ... sebbene il governo abbia annunciato un piano di dismissioni e privatizzazioni per garantire una robusta crescita dell'economia. I Mercati apprezzano l'attenuarsi dell'incertezza e sul mercato ...

Dollaro forte dopo dati lavoro Usa - bene sterlina su indiscrezioni Brexit : ... diffusi venerdì scorso, che hanno confermato il trend di rafforzamento dell'economia e, di conseguenza, consolidato le attese che la Federal Reserve prosegua nel percorso di stretta della politica ...

Sterlina sull'ottovolante. Pesa incertezza Brexit : Avvio di settimana sull'ottovolante per la Sterlina, che continua a risentire della Brexit . La valuta britannica viaggia a 1,3154 dollari dopo aver toccato un minimo di 1,31 USD a causa dei nuovi ...

Sterlina spinta al rialzo dall'ottimismo circa la Brexit : La Sterlina si è messa a correre, trascinata da alcune sensazioni positive riguardo alla faccenda Brexit. La valuta britannica è arrivata a toccare un massimo di due mesi rispetto all'euro e ha guadagnato anche contro il dollaro americano.Cosa accade alla SterlinaI negoziatori hanno affermato di ritenere un accordo di divorzio "molto vicino". Fonti dell'UE hanno detto giovedì che i negoziatori hanno visto la bozza di un compromesso sulla ...

Forex - sterlina in recupero su speranze Brexit. Corre l'euro dopo parole Draghi : l'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde dopo che il Presidente della BCE, Mario Draghi ha riferito che allo stato attuale è possibile che, nell'estate del 2019, si vengano a creare ...

Sterlina a picco dopo sfogo May su stallo trattative Brexit con Ue : Roma, 21 set., askanews, - Sterlina a picco e speculare impennata della Borsa di Londra, dopo il drammatico sfogo della premier Theresa May sul "vicolo cieco" in cui sono finite le trattative con l'...

Le luci della Brexit illuminano la sterlina : In termini economici l'economia britannica registra una crescita dello 0,4% trimestrale nel secondo semestre 2018, dopo un'espansione dello 0,2% nel periodo precedente. Un dato in linea con le ...