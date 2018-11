Brexit | si dimettono quattro ministri Conservatori verso la sfiducia

Brexit - dopo Raab si dimettono altri ministri : Continua a suscitare contrasti l'accordo sulla Brexit approvato ieri, 14 novembre 2018, dal governo britannico. La premier inglese Theresa May difende senza ripensamenti l'intesa raggiunta con l'Ue , ...

Sì alla Brexit - terremoto sulla May : si dimettono 4 ministri | "Sì farà - un altro referendum è escluso" : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria alla Suella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile"

Brexit - si dimettono i ministri Raab e McVey. Sterlina in caduta libera : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. «Non posso sostenere l’accordo con la Ue», ha detto. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, e Shailesh Lakhman, ministro per l’Irlanda del Nord. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Unione europea...

