Brexit | May tira dritto dopo dimissioni quattro ministri Ma conservatori verso voto di

May tira dritto sulla Brexit : “La mia linea è quella giusta”. Ma il governo perde i pezzi : «Credo con ogni fibra» del mio essere che l’intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia «quella giusta». Così Theresa May parlando ai media da Downing Street. La premier Tory rivendica di aver negoziato «nell’interesse nazionale, non in un interesse di parte e sicuramente non nell’interesse delle mie ambizioni politiche», dice di capire le ragi...

I guai di Theresa May per la Brexit e il decreto Genova. Di cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

Scossa Brexit - via 4 ministri. Due deputati dei Tories chiedono la sfiducia a May Live : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà: contro di lei pronta la richiesta di voto di sfiducia. Crolla la sterlina

Brexit : deputato chiede sfiducia May : LONDRA, 15 NOV - Il deputato Tory Jacob Rees-Mogg, capofila dei Brexiteers più radicali, ha formalizzato la sua richiesta di una mozione di sfiducia contro Theresa May in una lettera al comitato 1922, ...

Brexit : unionisti Dup rompono con May : LONDRA, 15 NOV - Nuova tegola per il governo di Theresa May: gli unionisti nordirlandesi del Dup, vitali per la maggioranza, hanno denunciato la bozza d'intesa sulla Brexit come una violazione delle ...

Brexit - mozione di sfiducia contro May. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Ue. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. ...

