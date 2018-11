Brexit | il 25 novembre a Bruxelles la firma dell' accordo per l' uscita di Londra

Brexit - Tusk annuncia Consiglio Ue per ratifica accordo il 25 novembre : I leader dell'Unione Europea si incontreranno il 25 novembre per ratifica re l' accordo di divorzio con la Gran Bretagna e una dichiarazione politica sulle future relazioni. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk .

Brexit : Raab ottimista - spera in accordo 'per 21 novembre' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve