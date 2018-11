Brexit | governo May perde un primo pezzo Cosa succede ora

Theresa May : “Sì del governo britannico all’accordo con l’UE sulla Brexit” : Theresa May, premier britannica, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'Unione Europea sulla Brexit. L'accordo dovrà essere votato dal Parlamento, poi diventerà operativo.Continua a leggere

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'accordo tecnico non sigla ancora l'uscita dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...

Brexit - c’è il sì del governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

Brexit - May : “Sì del governo conservatore all’accordo con l’Unione Europea” : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’unione doganale europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, l’Ulster rimarrebbe legata ancora di più ...

