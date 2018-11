Brexit | e ora che succede? Tutti i passaggi fino al 29 marzo

Brexit - e ora che succede? Dalla caduta di May al nuovo referendum : A pochi mesi dal via al divorzio tra Londra e l’Ue, il governo May è appeso a una serie di scadenze. Gli scenari vanno da un’approvazione pacifica (o quasi) del Parlamento allo spettro di nuove elezioni. Ecco cosa aspettarsi, punto per punto...

Il governo inglese ha detto sì all'accordo su Brexit - ora tocca al Parlamento : Theresa May è riuscita a serrare le file su un accordo che scontenta molti fautori della Brexit, che lo giudicano troppo 'morbido' con l'Europa

Il governo inglese ha detto sì all’accordo su Brexit - ora tocca al Parlamento : Theresa May a Downing Street, Londra (Getty Images). Una vittoria politica, ma una sconfitta sostanziale. Al termine di una riunione durata quasi sei ore, il primo ministro britannico Theresa May ha portato a casa il sì dei suoi ministri sulla bozza dell’accordo di Brexit che porterà la Gran Bretagna fuori dall’Europa a marzo 2019, ma la battaglia per l’approvazione finale avverrà nel Parlamento. Come si è arrivati qui Un vertice “appassionato e ...

Mercati ignorano Fed falco - sperano in accordi Brexit e guerra commerciale : Jerome Powell ha dipinto un quadro ottimista sull'economia americana, alimentato le attese per un ciclo di rialzo dei tassi aggressivo . La premier britannica Theresa May ha ottenuto una quota ...

Brexit - che succede ora : I rappresentanti permanenti degli Stati Ue, riuniti nel Coreper, "discuteranno anche il mandato alla Commissione per finalizzare la dichiarazione politica congiunta sulla futura relazione tra Ue e ...

Brexit - governo May perde un primo pezzo. Cosa succede ora : Shailesh Lakhman Vara si è dimesso dalla carica di ministro del governo May per l'Irlanda del Nord. Vara ha pubblicato la lettera di dimissioni su twitter. Il motivo è il disaccordo con il via libera ...

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'accordo tecnico non sigla ancora l'uscita dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...

Brexit - governo e parlamento divisi. L'ora della verità per Theresa May : C'è poi un gruppetto di conservatori europeisti a cui non piace l'accordo per l'opposto motivo, ufficilamente vorrebbe un più stretto legame con l'Ue per non danneggiare l'economia ma come tutti i ...

Brexit - l'Ue lavora al piano B. Novità sui visti : Unione Europea e Gran Bretagna avanti adagio nei negoziati per evitare la cosiddetta "hard Brexit" o "no deal Brexit", ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. Da Bruxelles, dove ...

Brexit : meno 132mila lavoratori Ue in Gb : ANSA, - LONDRA, 13 NOV - Cala sensibilmente, sullo sfondo delle incognite della Brexit, il numero complessivo dei cittadini di Paesi Ue che lavorano nel Regno Unito. Lo rivelano i dati di luglio-...

Brexit - trattative intense ma sull'accordo è ancora fumata nera : Piccoli passi avanti ma l'accordo sulla Brexit, ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ancora non c'è: lo ha dichiarato il caponegoziatore europeo, Michel Barnier , al vertice dei ...

Brexit : Ue - negoziati tecnici intensi - ma ancora non ci siamo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's stima peggioramento condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Brexit - è ora di concentrarsi sugli accordi d'emergenza : Sappiamo di rischiare a scrivere un'affermazione così netta, da troppi anni ci occupiamo di politica per non sapere che questo è il regno del "mai dire mai". Ma è necessario, a questo punto, tentare ...