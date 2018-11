Brexit | e ora che succede? Dalla caduta di May al nuovo referendum

Il governo inglese ha detto sì all'accordo su Brexit - ora tocca al Parlamento : Theresa May è riuscita a serrare le file su un accordo che scontenta molti fautori della Brexit, che lo giudicano troppo 'morbido' con l'Europa

Il governo inglese ha detto sì all’accordo su Brexit - ora tocca al Parlamento : Theresa May a Downing Street, Londra (Getty Images). Una vittoria politica, ma una sconfitta sostanziale. Al termine di una riunione durata quasi sei ore, il primo ministro britannico Theresa May ha portato a casa il sì dei suoi ministri sulla bozza dell’accordo di Brexit che porterà la Gran Bretagna fuori dall’Europa a marzo 2019, ma la battaglia per l’approvazione finale avverrà nel Parlamento. Come si è arrivati qui Un vertice “appassionato e ...

Mercati ignorano Fed falco - sperano in accordi Brexit e guerra commerciale : Jerome Powell ha dipinto un quadro ottimista sull'economia americana, alimentato le attese per un ciclo di rialzo dei tassi aggressivo . La premier britannica Theresa May ha ottenuto una quota ...

Brexit - che succede ora : I rappresentanti permanenti degli Stati Ue, riuniti nel Coreper, "discuteranno anche il mandato alla Commissione per finalizzare la dichiarazione politica congiunta sulla futura relazione tra Ue e ...

Brexit - governo May perde un primo pezzo. Cosa succede ora : Shailesh Lakhman Vara si è dimesso dalla carica di ministro del governo May per l'Irlanda del Nord. Vara ha pubblicato la lettera di dimissioni su twitter. Il motivo è il disaccordo con il via libera ...

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'accordo tecnico non sigla ancora l'uscita dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...

Brexit - governo e parlamento divisi. L'ora della verità per Theresa May : C'è poi un gruppetto di conservatori europeisti a cui non piace l'accordo per l'opposto motivo, ufficilamente vorrebbe un più stretto legame con l'Ue per non danneggiare l'economia ma come tutti i ...

Brexit - l'Ue lavora al piano B. Novità sui visti : Unione Europea e Gran Bretagna avanti adagio nei negoziati per evitare la cosiddetta "hard Brexit" o "no deal Brexit", ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. Da Bruxelles, dove ...

Brexit : meno 132mila lavoratori Ue in Gb : ANSA, - LONDRA, 13 NOV - Cala sensibilmente, sullo sfondo delle incognite della Brexit, il numero complessivo dei cittadini di Paesi Ue che lavorano nel Regno Unito. Lo rivelano i dati di luglio-...

Brexit - trattative intense ma sull'accordo è ancora fumata nera : Piccoli passi avanti ma l'accordo sulla Brexit, ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ancora non c'è: lo ha dichiarato il caponegoziatore europeo, Michel Barnier , al vertice dei ...

Brexit : Ue - negoziati tecnici intensi - ma ancora non ci siamo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's stima peggioramento condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Brexit - è ora di concentrarsi sugli accordi d'emergenza : Sappiamo di rischiare a scrivere un'affermazione così netta, da troppi anni ci occupiamo di politica per non sapere che questo è il regno del "mai dire mai". Ma è necessario, a questo punto, tentare ...

Brexit : Times evoca accordo "segreto" - May per ora nega : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve