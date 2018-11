Brexit e l’Unione europea | cosa succede se non c’è un accordo?

Brexit - May : “Sì del governo conservatore all’accordo con l’Unione Europea” : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’unione doganale europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, l’Ulster rimarrebbe legata ancora di più ...

