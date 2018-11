Brexit | diffidenza in Italia | per 6 su 10 maltrattata da Ue

Brexit - Coldiretti : diffidenza anche in Italia - per 6 su 10 il Paese è maltrattato dall’UE : anche in Italia cresce la diffidenza nei confronti dell’Unione Europea con quasi sei Italiani su dieci (58%) che si sentono maltrattati dalle politiche comunitarie rispetto agli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’, in riferimento alla bozza di accordo tecnico raggiunto tra Ue e Gran Bretagna, presentata all’incontro su ...