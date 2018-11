Brexit | contro l’accordo si dimettono i ministri Raab e McVey

Fratello Boris si dimette contro Brexit : ANSA, - LONDRA, 9 NOV - Clamorose dimissioni a sorpresa nel governo conservatore britannico di Theresa May del viceministro dei Trasporti, Jo Jonhson, Fratello di Boris, ma a differenza dell'ex ...

Londra - quasi 700mila persone in marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

La resistenza dal basso contro Trump e la Brexit : L’appuntamento è oggi a mezzogiorno, a nord dell’Hotel Hilton di Park Lane, a Londra. Inizia la “marcia per il futuro” organizzata da People’s Vote, il più importante movimento contro la Brexit che il Regno Unito è riuscito a costruire dal referendum del 2016. Alle due, nella piazza del Parlamento,

Brexit - May : "Stop a libero movimento e potere sul controllo delle frontiere" : Al congresso del Partito conservatore britannico, a Birmingham, prende la parola il primo ministro Theresa May . Ovviamente al primo posto, nel suo intervento, c'è Brexit. 'Controllando le frontiere' ...

Johnson al congresso Tory tuona contro Corbyn e dice no a un "secondo referendum" sulla Brexit : Nel suo atteso intervento al congresso Tory, a Birmingham, Boris Johnson ha esordito con un attacco a Jeremy Corbyn. Ha poi detto un no secco a "un secondo referendum" sulla Brexit.L'ex ministro ha sollecitato il partito a sconfiggere i laburisti con "i valori conservatori" e senza seguirlo su una via che, a suo dire, impoverirebbe il Paese. Il percorso pensato da Corbyn, ha tuonato Johnson, sarebbe fatto di "nazionalizzazioni", "tasse su ...

La contromossa di Theresa May sulla Brexit sono le elezioni anticipate? : ... il Regno Unito è una delle più grandi economie in Europa, se non al mondo. Abbiamo presentato una serie di proposte serie, non passeremo da un piano all'altro, saremo risoluti su questo'. Raab ha ...

Brexit - scontro Ue-May : "C'è solo il mio piano"/ Ma in patria rischia : "Verrà sfiduciata ad aprile" : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:38:00 GMT)