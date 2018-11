Brexit | ci siamo | i punti chiave dell' accordo

Brexit : Ue - negoziati tecnici intensi - ma ancora non ci siamo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit : organizzatori della marcia a Londra - 'siamo 500'000'

May al congresso Tory : "Se non siamo uniti rischiamo di finire senza Brexit. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Brexit. Theresa May : “siamo in una situazione di impasse” : I negoziati tra Londra e Bruxelles sono “in una situazione di impasse”. Ad evidenziarlo la premier britannica Theresa May in