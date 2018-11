Brexit | che cosa sta succedendo in Gran Bretagna?

GB : si dimette anche sottosegretaria alla Brexit Suella Braverman : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - che succede ora : I rappresentanti permanenti degli Stati Ue, riuniti nel Coreper, "discuteranno anche il mandato alla Commissione per finalizzare la dichiarazione politica congiunta sulla futura relazione tra Ue e ...

Brexit - Bbc : anche i falchi chiedono la testa di May - : Cresce il malcontento nei confronti della premier Tory, criticata da laburisti e conservatori. Intanto è in corso l'incontro dei ministri che decideranno se dare o meno il via libera alla bozza ...

Brexit - Coldiretti : diffidenza anche in Italia - per 6 su 10 il Paese è maltrattato dall’UE : anche in Italia cresce la diffidenza nei confronti dell’Unione Europea con quasi sei Italiani su dieci (58%) che si sentono maltrattati dalle politiche comunitarie rispetto agli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’, in riferimento alla bozza di accordo tecnico raggiunto tra Ue e Gran Bretagna, presentata all’incontro su ...

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...

Brexit : May - poche ma cruciali questioni da risolvere : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's stima peggioramento condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Perché la Brexit può fare scoppiare un altro conflitto in Irlanda del Nord : ... gli unici confini terrestri dell'impero britannico passeranno per queste strade: 310 miglia di frontiera, 275 punti di passaggio tra i territori di Sua maestà e il resto del mondo. Punti di cui oggi ...

Draghi : «Italia e Brexit le incertezze in Ue Abbassare spread per proteggere banche» : Rispettate le previsioni degli analisti e degli operatori. «Sullo spread non ho la sfera di cristallo, Abbassare i toni potrebbe essere utile a ridurre le tensioni»

Bce - Draghi su Italia : 'non è nostro compito finanziare deficit - su capital key aggiustamenti ma anche per Brexit' : "Non è nostro compito finanziare il deficit. Noi ci occupiamo di politica monetaria, non di politica fiscale". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio dei tassi, in cui diversi giornalisti hanno posto domande sulla situazione in corso in ...

Perché è così difficile trovare un accordo sulla Brexit : La fine del conflitto ebbe luogo nel 1998 con il Good Friday Agreement che devolveva maggiore autonomia all'Irlanda del nord, prevedeva forme di cooperazione politica con Belfast e soprattutto, per ...

Brexit - May : vogliamo un accordo Ue che rispetti il referendum : La premier britannica Theresa May insiste sull'obiettivo di un accordo di divorzio dall'Ue, ma anche sui suoi paletti sul dossier dell'Irlanda del Nord: "vogliamo un accordo che attui il mandato ...

Fed : hard Brexit avrebbe effetti negativi anche su economia Usa : L'ipotesi di una hard Brexit potrebbe avere 'qualche effetto negativo anche negli Stati Uniti'. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve durante un incontro del Financial Stability ...

Brexit - stallo totale : perché il vertice Ue inizia all'insegna del pessimismo : Le probabilità di una vera svolta sulla Brexit calano di minuto in minuto. Comincia a Bruxelles il tradizionale Consiglio...