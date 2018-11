Brasile | Neymar si presenta in conferenza con il figlio | ' Vorrei rigiocare subito il

Tra Neymar e Bruna è finita per colpa della politica in Brasile? : Neymar sta vivendo un periodo un po' particolare della sua vita calcistica e privata. Dalla Spagna continunano a parlare di pentimento da parte del brasiliano nell'aver lasciato il Barcellona e del suo grande desiderio di tornare a giocare con Lionel Messi già nella prossima stagione. Il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, però, ha investito la bellezza di 222 milioni di euro per strapparlo ai blaugrana nella passata stagione e per questa ...

DIRETTA/ Brasile Argentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : Neymar sciupa su punizione! : DIRETTA Brasile Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'amichevole di lusso che le due nazionali sudamericane giocano in Arabia Saudita(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:48:00 GMT)

DIRETTA/ Brasile Argentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Neymar su punizione! : DIRETTA Brasile Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'amichevole di lusso che le due nazionali sudamericane giocano in Arabia Saudita(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Brasile-Argentina - Neymar : “Loro forti anche senza Messi” : A poche ore da Brasile-Argentina, amichevole di lusso tra i due colossi del Sudamerica, ha parlato in conferenza stampa il capitano dei verdeoro, Neymar. Il numero dieci ha messo in guardia i suoi dall’Albiceleste, a suo parere forte anche senza Lionel Messi: “È vero che Messi non sarà in campo, ma per noi questa rimane una partita molto importante: parliamo di Brasile-Argentina. Ci si aspetta tanto da queste due nazionali ...

Brasile-Argentina : Neymar-Coutinho vs Dybala-Icardi - per entrambe sono 'lavori in corso' : Ci sono partite che non possono essere considerate amichevoli, anche se hanno questo 'titolo'. Brasile-Argentina è una di queste, il Superclásico per eccellenza, la sfida tra due nazionali che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio che hanno visto protagonisti un numero inverosimile di fuoriclasse. Brasile-Argentina in passato è stata una sorta di 'guerra', non solo calcistica: la rivalita' è feroce e nella lunga storia di ...

Brasile - Neymar irride Filipe Luis : doppio tunnel e risate con i compagni. VIDEO : Si diche che nel ritiro della nazionale brasiliana regni sempre il buon umore. Bisognerebbe chiederlo a Filipe Luis , vittima di uno dei tanti show di Neymar in allenamento. Nella seduta di ...

Coutinho-Neymar trascinatori del Brasile : Neymar e Coutinho trascinano il Brasile nel netto successo, 5-0, su El Salvador. La Selecao di Tite fa festa nell'amichevole disputata a Landover, Stati Uniti,, contro un avversario modesto, ma non ...

Brasile show con Neymar e Coutinho : massacrata El Salvador : Il Brasile di Neymar ma non solo, Coutinho, Arthur e Richarlison si sono messi in luce nella gara vinta contro El Salvador, Nazionale modesta Il Brasile di Neymar e Arthur si è imposto facilmente su El Salvador a Washington per 5-0 nella seconda amichevole della Selecao dopo il fallimento ai Mondiali di Russia. Il giovane attaccante Richarlison, uno dei giovani che hanno avuto la possibilità di ricostruire la squadra guidata dal tecnico ...

Amichevole - Brasile-El Salvador 5-0 : Neymar supera Pelé - doppietta per Richarlison al debutto : Il Brasile festeggia il record di Neymar. EPA Sembra lo scontro tra una squadra di Serie A contro una di Serie D. Ed è questa, la fotografia dell'Amichevole Brasile-El Salvador 5-0: reti di Neymar su ...

Brasile - Coutinho : elastico-tunnel a Filipe Luis - Neymar impazzisce : Risate, fatica e tanti sorrisi: è questo il clima che si respira all'interno del ritiro della Nazionale brasiliana, con la formazione allenata da Tite che " dopo il successo per 2-0 contro gli Stati ...

Brasile - Neymar rotola e il difensore degli Usa chiede all'arbitro : 'Hai visto il Mondiale?' : Neymar etichettato come un simulatore. Il tormentone, che accompagna ormai da tempo la carriera del fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, sembra destinato a durare a lungo.

Brasile - Firmino-Neymar : 2-0 agli USA in amichevole : Il Brasile è tornato in campo a poco più di due mesi dalla grande delusione del Mondiale di Russia in cui i verdeoro sono stati eliminati dal Belgio nei quarti di finale. Non era certamente una corazzata la nazionale degli Stati Uniti che, tra l'altro, aveva 'bucato' la qualificazione al recente torneo iridato, ma l'essenziale era ripartire bene dopo una fase finale della Coppa del Mondo alla quale i brasiliani erano arrivati con ben altre ...

Amichevole - Usa-Brasile 0-2 : Firmino e Neymar regalano la vittoria alla Seleçao - bene D. Costa : vittoria della superiorità tecnica e della squadra più esperta. Il Brasile inizia il ciclo post-mondiale con un tranquillo 2-0 sugli Stati Uniti davanti a 32.849 spettatori nell'Amichevole al MetLife ...

Brasile - Tite : “Stop alla rotazione dei capitani - ora tocca a Neymar” : Dopo l’esperimento della rotazione dei capitani ai recenti Mondiali, il Brasile ha deciso di affidare la fascia a un unico giocatore: Neymar. E’ quanto annunciato da Tite, ct della Seleçao, alla vigilia del primo test stagionale nel New Jersey contro gli Stati Uniti. Dal suo arrivo, Tite aveva scelto un capitano diverso per ogni gara: “Comunico la fine della politica della rotazione per la fascia di capitano” ...