Borse europee | i titoli da scegliere ora da Air France a Pirelli

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 45% : 9.51 Apertura positiva per le Borse europee dopo il via libera del governo britannico all'accordo con l'Ue sulla Brexit. Resta la tensione sui titoli italiani. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,45% a 19.164 punti. Spread Btp-Bund tedesco in calo a 306,4 punti in avvio,con rendimento del decennale al 3,46%. Londra +0,34%, Parigi +0,56% e Francoforte +0,31%. Euro a 1,1334 dollari e 128,70 yen nei primi scambi sui mercati valutari.

Borse europee in rosso - Italia la peggiore : Roma, 14 nov., askanews, - Apertura negativa per le principali Borse europee con Milano che segna il calo più marcato dopo il muro contro muro fra Italia e Ue sulla manovra economica. Tra i principali ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse europee : futures in rosso : futures negativi sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Le Borse europee chiudono in rialzo : ANSA, - MILANO, 13 NOV - Chiusura in rialzo per i principali mercati europei. Francoforte è stata la Piazza più solida e ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,3% a 11.472 punti, seguita da ...

Borse europee positive - spread sopra quota 300 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei . Invariato lo spread, che si posiziona a 307 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 3,47%. Tra i listini europei si muove in territorio ...

Borse europee di slancio - spiraglio di speranza dal fronte commerciale : Il vice premier cinese Liu He si recherà negli Stati Uniti per stabilire i dettagli di un incontro a novembre tra i leader delle due principali economie al mondo per appianare le differenze e provare ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - occhi puntati sull'Italia : Secondo le ultime indiscrezioni il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbe aggiustare il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi ...

Debole Piazza Affari con le Borse europee. Corre TIM. Sospesa Carige : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la Debolezza dell'avvio, penalizzate da vendite generalizzate . L'attenzione degli operatori resta concentrata sulla guerra ...

Avvio di settimana in rialzo per le Borse europee : Roma, 12 nov., askanews, - Buon Avvio di settimana per le borse europee che aprono le contrattazioni tutte in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,40%, mentre Parigi si mostra in rialzo dello 0,54%. Bene ...

Le Borse europee chiudono in calo - Milano maglia nera - -0 - 88% - : ... ha detto Centeno, e Tria ha replicato: per evitare la procedura 'dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio'. ...

Borse europee in territorio negativo : Nella notte italiana si è riunita la Federal Reserve , che ha confermato il buono stato di salute del'economia USA lasciando invariati i tassi di interesse. Giornata ricca di trimestrali , bilancio ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - oggi i conti di Unipol e Atlantia : La Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, come da attese, lasciando i tassi di interesse nel range del 2-2,25%, e ha constatato che l'economia americana continua a godere di un ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 64% : 9.25 Apertura in calo per le Borse europee. sulla scia della debolezza di Wall Street e delle Borse asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,64% a 19.304 punti.Lo spread Btp-Bund tedesco sale a 298 punti,con rendimento del decennale al 3,42%. Londra -0,5%, Parigi -0,55% e Francoforte -0,33%. Euro in calo a 1,1338 dollari e 129,06 yen, in apertura dei mercati valutari del Vecchio Continente.

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 18% : 10.00 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, dopo i guadagni di ieri e in attesa della riunione della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0.18% a 19.576 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 290,1 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,36%. Londra +0,2%, Parigi +0,25% e Francoforte +0,28%. Euro a 1,1433 dollari e 129,92 yen in apertura dei mercati valutari europei.