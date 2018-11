Borse caute dopo Brexit | giù la sterlina Piazza Affari in rosso

Seduta positiva per Piazza Affari. Caute le Borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a un'Europa incolore. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 , che evidenzia un incremento dello 0,...

Cautela tra le Borse europee : Partenza all'insegna della prudenza per le principali borse europee, con Piazza Affari che galleggia sulla parità sulle tensioni legate soprattutto allo scontro di Roma con l'Ue sulla Manovra . In ...

Cautela a Piazza Affari. Deboli le altre Borse europee : Piazza Affari viaggia poco sopra la parità a metà seduta mentre gli investitori attendono novità su Manovra e decreto fiscale dal CdM di oggi pomeriggio . Senza direzione le altre principali Borse ...

Borse caute in attesa della Bce. E a Piazza Affari torna il balletto dello spread : Milano. “La riunione della Bce dovrebbe rivelarsi interlocutoria. Le nuove stime dello staff confermeranno probabilmente lo scenario di espansione moderata e graduale aumento dei prezzi, con marginali revisioni al ribasso alle stime di crescita 2018-2019. Il Quantitative easing è storia, il focus or

Borse europee caute in attesa della BCE : Apertura all'insegna della prudenza per le principali Borse europee . Piazza Affari si allinea agli altri listini del Vecchio Continente e scambia sulla parità. attesa nel pomeriggio per l'importante ...

Borse europee attese caute in avvio. Super giovedì di banche centrali : Bce - BoE e Turchia : Sebbene non sono attese novità di politica monetaria, il mercato guarderà alla conferenza stampa del governatore della Bce, Mario Draghi, per rintracciare la possibile tempistica di rialzo dei tassi ...

Borse caute. Piazza Affari in lieve rialzo : Teleborsa, - Frazionalmente positiva Piazza Affari , che evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa dove regna la cautela. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su ...