Borsa | Milano apre a +0 | 45%

Borsa : Milano peggiore Ue chiude in calo : ANSA, - Milano, 14 NOV - La Borsa di Milano, -0,78%, archivia la seduta in calo dopo un avvio di seduta pesante ed un timido tentativo di rialzare la testa. Piazza Affari, peggiore in Europa, è stata ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 78% - : ANSA, - Milano, 14 NOV - Giornata in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi in calo dello 0,78% a 19.077 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano - gli investitori istituzionali puntano al ribasso su queste società : La Consob comunica le posizioni nette corte degli operatori che speculano sulle società italiane. In cima alla classifica troviamo Azimut , con 27 operazioni corte in essere e il 20,22% di capitale ...

Borsa : Milano riduce perdite - -0 - 1% - : ANSA, - Milano, 14 NOV - La Borsa di Milano riduce ancora le perdite rispetto all'avvio. Il Ftse Mib cede lo 0,1% a 19.201 punti, appesantito da Mediaset , -8%, , Tim , -3,6%, e le banche. Vola Carige ...

Borsa : Milano riduce calo con Europa : ANSA, - Milano, 14 NOV - Piazza Affari recupera un po' di terreno, con il Ftse Mib che cede l'1% dopo essere sceso fin quasi al -2% in mattinata, mentre la situazione migliora anche sul resto del ...

Spread vola a 315. Borsa giù - Milano maglia nera d'Europa : ... due mosse che dovrebbero far ripartire gli investimenti in infrastrutture e dare una spinta all'economia. Infine, clausole di salvaguardia, con tagli alla spesa nel caso in cui il deficit sforasse ...

Borsa : Milano maglia nera d'Europa. Spread viaggia in area 314 punti base : Piazza Affari maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,8% e scivola sotto i 19 mila punti, a quota 18.882, mentre lo Spread Btp-bund staziona in area 314 punti base, dopo aver toccato anche ...

Borsa Milano apre in forte calo - Ftse-Mib -1 - 61%.Spread a 315 punti : Roma, 14 nov., askanews, - Piazza Affari apre in forte calo, con il Ftse-Mib che cede l'1,61% a 18.916 punti. Sale anche lo spread fra Btp italiani e bund tedeschi che arriva a 315 punti base, con un ...

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 1% - : ANSA, - Milano, 14 NOV - Avvio di seduta negativa per Piazza Affari. Dopo la risposta dell'Italia alla Ue sulla manovra l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dell'1,09% a 19.017 ...

Borsa Milano - i titoli sotto la morsa ribassista degli speculatori : Il capitale detenuto dagli operatori istituzionali in ottica speculativa colpisce il titolo Azimut , con 27 operazioni corte in essere e il 20,23% di capitale sociale detenuto, seguito da BPER con il ...

Borsa Milano +0 - 23%. Spread a 305 punti : 9.58 Apertura positiva per le Borse europee. Piazza Affari ha aperto la contrattazione con l'indice Ftse Mib a +0,23%, a quota 19.099 punti.Male per Carige che non riesce a fare il prezzo e segna un calo (teorico) del 48,65% all'indomani del piano di salvataggio. Tim, apre a +2,6% mentre era in corso il CdA che ha revocato l'ad Genish e riconvocato il CdA il 18 per nominare il nuovo ad. Lo Spread tra Btp e Bund tedesco segna 305 punti. Ieri ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 23% - : ANSA, - Milano, 13 NOV - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a quota 19.099 punti.

Borsa : negative le europee - Stm che cede il 6 - 43% zavorra Milano : Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee: è Francoforte a mettere a segno la peggiore performance lasciando sul terreno l'1,77% a 11.325 punti, mentre Bruxelles cede lo 0,92%, Londra -0,74%,...