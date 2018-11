Boombastica Cristina D’Avena

gqitalia

(Di giovedì 15 novembre 2018) La cantante che ci è entrata nel cuore per le tante sigle cartoon e la coerenza con cui ne difende tradizione e presidia il mercato, si scopre anche sex symbol. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daD’Avena (@davenaofficial) in data: Ott 30, 2018 at 6:06 PDT, pronta a bissare il successo 2017 di “Duets” con “Duets Forever”, ha infatti rivelato a un settimanale di essere conscia «di essere un sogno erotico di molti uomini» e questo in modo molto semplice e diretto («me lo hanno anche scritto»). «Ci sorrido e mi lusinga», commenta la cantante, cui tanta attenzione fa anche sorridere («e pensare che canto i Puffi!»). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daD’Avena (@davenaofficial) in data: Ago 26, 2018 at 10:36 ...