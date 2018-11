BOOM Milan | contatto per il Colpo dal Liverpool!

BOOM di ascolti per Milan-Juventus : oltre 2 - 7 milioni di spettatori su Sky : Quasi tre milioni di telespettatori in tv su Sky per il big match tra i rossoneri e i bianconeri a San Siro, vinto dalla squadra di Allegri per 2-0. L'articolo Boom di ascolti per Milan-Juventus: oltre 2,7 milioni di spettatori su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BOOM di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Il "Flop" del Bosco Verticale e il finto BOOM economico di Milano : Questo è unica economia che tira. Ma Milano, e dunque l'Italia, possono vivere solo di "Movida Economy"? 5 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mengoni Live 2019 – BOOM di biglietti venduti : raddoppiano le date di Milano e Verona : #MengoniLive2019: già 40mila biglietti venduti. raddoppiano le date al Mediolanum Forum di Milano e all’Arena di Verona A quattro giorni dall’apertura delle prevendite sono già 40mila i biglietti venduti per #MengoniLive2019, il tour prodotto e distribuito da Live Nation che seguirà la release del nuovo disco di inediti di Marco Mengoni, disponibile dal 30 novembre. Dopo la presale esclusiva sulla app ufficiale Marco Mengoni e su ...

Menoni Live 2019 – BOOM di biglietti venduti : raddoppiano le date di Milano e Verona : #MengoniLive2019: già 40mila biglietti venduti. raddoppiano le date al Mediolanum Forum di Milano e all’Arena di Verona A quattro giorni dall’apertura delle prevendite sono già 40mila i biglietti venduti per #MengoniLive2019, il tour prodotto e distribuito da Live Nation che seguirà la release del nuovo disco di inediti di Marco Mengoni, disponibile dal 30 novembre. Dopo la presale esclusiva sulla app ufficiale Marco Mengoni e su ...

Psicosi fumo e puzza a Milano dopo l'incendio a Cornaredo - BOOM di mascherine : È il meteo il principale responsabile dell'aria irrespirabile di Milano in seguito al grosso incendio scoppiato domenica sera alla IpB Italia di via Chiasserini, ditta di stoccaggio rifiuti che ...

BOOM Barella : via dal Cagliari - tra Inter e Milan... : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Nicolò Barella è pronto a dire addio al Cagliari. Non a gennaio ma nella prossima estate quando sarà venduto, valutazione ben 45 milioni di euro: lo vuole l'Inter che ha ...

Higuain BOOM : 'sono parte di questo Milan - adesso il derby!' : Gonzalo Higuain contento dell'inizio della sua esperienza al Milan, con Gattuso che sta riuscendo ad esaltare le le qualità del Pipita Gonzalo Higuain oggi ha giocato l'ennesima grande partita con la ...

Higuain BOOM : “sono parte di questo Milan - adesso il derby!” : Gonzalo Higuain contento dell’inizio della sua esperienza al Milan, con Gattuso che sta riuscendo ad esaltare le le qualità del Pipita Gonzalo Higuain oggi ha giocato l’ennesima grande partita con la maglia del Milan, siglando due reti e dando spettacolo a San Siro: “Mi sento già parte di questo club, c’è un gruppo fantastico e che lavora al massimo. Si può sbagliare, ma l’importante è la professionalità che ha questa squadra. ...

Milano Games Week - BOOM di sponsor per i tornei di eSport : Sono sempre di più i brand interessati al mondo dei tornei di eSports, come dimostra anche la Milano Games Week che prende il via oggi. L'articolo Milano Games Week, boom di sponsor per i tornei di eSport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano BOOM notti tropicali (2) : (AdnKronos) - Si tratta, avverte Coldiretti, degli "effetti dei cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo al caldo afoso". In particolare nella città

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano BOOM notti tropicali : Milano, 22 set. (AdnKronos) - L'estate 2018 sarà ricordata in Lombardia tra le più 'bollenti' degli ultimi anni, con temperature che hanno raggiunto picchi record e un boom di notti 'tropicali' a Milano. Lo sostiene la Coldiretti regionale che ha condotto elaborazioni sulla base dei dati Arpa in occ

Caldo - Coldiretti Lombardia : BOOM di notti “tropicali” a Milano : Arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al 5° posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica ma con la caduta del 56% di precipitazioni in più rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’arrivo dell’autunno 2018 che avrà inizio il 23 settembre con l’equinozio ...

Milano - film con il telefonino : BOOM di partecipanti da tutto il mondo : ... organizzare una premiazione con riconoscimenti concreti: ci servono sponsor», ammettono i due organizzatori che lanciano un appello: «Il mondo del cinema è spietato, abbiamo preso tante porte in ...